Juventus, Scanavino a Sky: “Ora possiamo progettare il futuro con serenità”

Juventus, l’amministratore delegato del club bianconero ha parlato a margine del CdA di oggi pomeriggio.

La Juventus può guardare al futuro con maggiore serenità. Sì, perché il nuovo aumento di capitale di 200 milioni di euro approvato durante il CdA odierno consente al club bianconero di voltare pagina dopo un periodo complicato a livello finanziario e di dare nuova linfa ai suoi progetti. E i primi “effetti” potrebbero già vedersi nelle prossime sessioni di mercato.

È apparso soddisfatto l’amministratore delegato della Juve Maurizio Scanavino, intervistato pochi minuti fa da Sky. Il dirigente, in carica dallo scorso gennaio, ha parlato un po’ di tutto, dall’aumento di capitale alla vicenda Pogba. “Si tratta di un aumento – ha spiegato Scanavino – che conferma l’impegno che la famiglia Agnelli ha da sempre con la Juventus. Un legame che quest’anno compie 100 anni, che stiamo festeggiando già dall’estate”. “La squalifica dalle coppe – ha continuato l’ad della Juventus – rappresentava un bel problema per la società, che rischiava di non avere risorse per il futuro. In questo modo, invece, possiamo continuare a progettare con serenità. Il mercato di gennaio? Si tratta di risorse importanti, inserite in un progetto che deve coniugare sostenibilità e competitività”.

Juventus, Scanavino: “Fondamentale la qualificazione alla prossima Champions League”

Scanavino ha poi parlato di obiettivi. “Con Allegri e Giuntoli siamo d’accordo su quali debbano essere le ambizioni della Juventus – queste le sue parole a riguardo – che deve tornare ad essere vincente. L’atteggiamento giusto è proprio quello di procedere passo dopo passo. Dal punto di vista economico, sicuramente, la qualificazione in Champions è un aspetto fondamentale, per l’equilibrio dei conti e anche perché la prossima sarà una edizione nuova, con più partite e anche un livello di ricavi più importante”.

Infine un passaggio su Pogba, dopo che le controanalisi hanno confermato la positività del calciatore al testosterone. “Sono molto dispiaciuto umanamente per Paul – ha detto Scanavino – anche noi abbiamo saputo oggi dell’esito. Attendiamo di sapere come il giocatore e il suo management decideranno di proseguire questo percorso”.