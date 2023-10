Lascia la Juventus per la sua squadra del cuore: girandola impazzita in Serie A

Calciomercato Juventus, ecco la situazione che si potrebbe venire a creare al termine di questa stagione. Lascia il bianconero per un club di A

Lui dentro la Juventus è un elemento importante. Non solo per quelle che sono le qualità tecniche che lo rendono un vice di assoluto valore, ma anche per quel rapporto con i colleghi e con il resto dello spogliatoio che lo rendono un pezzo fondamentale nella rosa di Allegri.

Mattia Perin, quando chiamato in causa al posto di Szczesny, dimostra di essere in grado di giocarsi pure un posto da titolare. In bianconero è difficile, e lui lo sa. Ma questo non è mai stato un problema. Anzi, fino al momento ha sempre svolto il suo ruolo in maniera impeccabile, senza creare nessun problema e soprattutto sfornando delle prestazioni importanti. Di certo però lui si potrebbe stancare di questo, e se dovessero arrivare delle sirene in A, potrebbe anche decidere di accettare quella che potrebbe essere un’offerta assai stimolante. Sì, secondo quanto riportato da stopandgoal.net, un pensiero su Perin ce lo potrebbe fare la Roma di Pinto. A fine stagione Rui Patricio che è in scadenza lascerà il giallorosso. E il portiere della Juventus – tifoso romanista – potrebbe anche pensare di prendere al volo questa possibilità. Il suo contratto scade nel 2025, quindi in estate andrebbe poi in scadenza. Un pensiero che tutti devono fare. In caso di addio, che al momento è solo un’ipotesi e niente di più, non c’è nessuna trattativa in piedi, la Juve dovrebbe trovare un degno erede. Magari quel Carnesecchi già accostato alla Vecchia Signora.