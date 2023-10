Inter e Juventus gli dicono addio: mette le ali e vola in Premier

Il Manchester United si inserisce nella corsa al gioiello della Serie A: Inter e Juventus tremano

Già nelle prime giornate del nuovo campionato stanno venendo fuori diversi nomi interessanti in Serie A.

Come spesso accaduto negli ultimi anni, uno dei club che sta spiccando per il lancio di giovani talenti è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che ogni anno continua a valorizzare diversi calciatori, e spesso a rivenderli a cifre clamorose. L’ultimo esempio è quello di Rasmus Hojlund, venduto in estate al Manchester United per circa 80 milioni di euro. Il club bergamasco è riuscito a ricostruire una squadra competitiva, puntando su diverse scommesse e qualche certezza. Sono anche altri i nomi in vetrina in casa Atalanta; uno di questi è Teun Koopmeiners ma anche Giorgio Scalvini, uno dei difensori più chiacchierati in chiave mercato negli ultimi tempi. Proprio la Juventus lo ha inserito in cima alla lista delle preferenze per rinforzare il reparto difensivo ma ad oggi il suo prezzo è inaccessibile.

Juventus e Inter beffate: il Manchester United punta anche Scalvini

Il classe 2003 ha acquisito uno status di primo piano nello scacchiere di Gasperini e anche in Nazionale sta guadagnando sempre più terreno.

Anche nell’ultima gara di Europa League è stato protagonista, realizzando il gol de vantaggio contro lo Sporting, contribuendo alla vittoria finale della Dea. Nell’ultimo anno Scalvini ha raggiunto un livello molto alto, migliorando sia dal punto di vista tattico, che da quello tecnico, diventando anche molto confident con il gol. Ad oggi rappresenta il prototipo del difensore moderno, dinamico e propenso anche ad attaccare lo spazio. Non è un segreto che in Italia sia molto richiesto, in particolare da Juventus e Inter. I nerazzurri hanno intensificato i contatti soprattutto in estate, inserendolo nella lista delle preferenze per rimpiazzare Milan Skriniar. Alla fine il club ha virato su Benjamin Pavard, alla luce del prezzo troppo alto del cartellino di Scalvini. Negli ultimi mesi, però, il gioiello del club bergamasco ha attirato l’attenzione anche di diversi club europei di prima fascia. Come sottolineato da fichajes.net, il Manchester United sarebbe sulle tracce di Scalvini e potrebbe nuovamente bussare in casa Atalanta dopo l’acquisto di Hojlund di pochi mesi fa. Ancora solo sondaggi ma la sensazione è che il nome del centrale della Dea possa diventare uno dei più richiesti nei prossimi mesi. I Red Devils si candidano e mettono paura a Inter e Juventus che certamente non avrebbero la forza per competere a livello economico.