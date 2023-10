Dalla Juventus al Milan, fanno tabula rasa: pronta la firma del contratto

Dalla Juventus al Milan, il club potrebbero esercitare una clausola e rinnovare il giocatore per un altro anno.

In Premier League c’è una squadra che da tempo è sull’orlo di una crisi di nervi. E che ieri pomeriggio si è salvata solo grazie ad una doppietta di un giocatore subentrato dalla panchina a tre minuti dal 90′.

Se Erik ten Hag continua a sedere sulla panchina del Manchester United lo deve, con ogni probabilità, al centrocampista scozzese Scott McTominay, autore di due gol in pieno recupero che hanno permesso ai Red Devils di rimontare il Brentford ed evitare un altro psicodramma, l’ennesimo di una stagione iniziata in salita. Bruno Fernandes e compagni in settimana avevano incassato la seconda sconfitta di fila dopo quella in campionato con il Crystal Palace arrendendosi al Galatasaray di Mauro Icardi, corsaro 3-2 ad Old Trafford. La posizione dell’allenatore olandese, finito anche lui sul banco degli imputati, non è più salda come prima. La sensazione è che dopo la sosta per le nazionali serva una svolta. Anche perché sarebbe un disastro se il Manchester United mancasse la qualificazione alla prossima Champions League. Ipotesi tutt’altro che remota, visto sono già parecchi i punti che i Red Devils devono recuperare sulle dirette concorrenti.

Dalla Juventus al Milan, Lindelof verso la permanenza al Manchester United

Di fronte ad un altro fragoroso fallimento, infatti, la proprietà potrebbe decidere di fare nuovamente piazza pulita mettendo sul mercato diversi giocatori che, per un motivo o per un altro, non stanno rendendo.

Chi molto probabilmente lascerà Manchester a fine stagione è il difensore svedese Victor Lindelof, il cui contratto scadrà nell’estate 2024. L’ex Benfica ultimamente è stato accostato anche ad alcune squadre italiane, nello specifico la Juventus e il Milan. Lo United però sta studiando una soluzione per evitare di perderlo a zero e non ricavare nulla dalla sua cessione. Secondo il Daily Star, i dirigenti dei Red Devils potrebbero esercitare una clausola per far scattare il rinnovo automatico per un altro anno, fino a giugno 2025.