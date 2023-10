Vlahovic e quella comunicazione ‘segreta’: la Juventus ha detto basta

Decisione presa, l’obiettivo è il pieno recupero, ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni: tutti i dettagli.

Nella recente convocazione della Nazionale italiana di calcio, Federico Chiesa è stato chiamato a rappresentare il suo paese, mentre il compagno di squadra della Juventus, Dusan Vlahovic, non risponderà alla chiamata della Nazionale serba. Questa decisione è stata influenzata dalle condizioni fisiche del giocatore, che la Juventus ha comunicato ai medici serbi.

Dusan Vlahovic ha infatti lamentato problemi al mal di schiena, che lo hanno reso indisponibile per l’attuale impegno internazionale. La Juventus ha condiviso queste informazioni con la federazione calcistica serba, che sta prendendo in considerazione la sconvocazione del giocatore per permettergli di concentrarsi sulla sua ripresa fisica.

Vlahovic rimane a Torino: no alla nazionale

L’obiettivo di Vlahovic è quello di rimanere a Torino, dove potrà ricevere le cure necessarie per affrontare il mal di schiena e ritornare in forma ottimale per il grande scontro in programma il 22 ottobre contro il Milan. Il suo contributo sarà fondamentale per la Juventus, che punta a ottenere un risultato positivo in una partita di grande rilevanza per il campionato italiano di calcio.

La decisione di Dusan Vlahovic di concentrarsi sulla sua salute e sul suo recupero fisico è stata presa con l’obiettivo di tornare in campo al meglio delle sue condizioni e contribuire al successo della squadra bianconera nella sfida contro il Milan. La Juventus e i suoi tifosi sperano che il giovane attaccante serbo possa tornare in forma e in salute per continuare a dare il massimo con la maglia della squadra. Vlahovic da qui in avanti sarà decisamente importante nel proseguo della storia della Juventus in questa stagione. Staremo a vedere cosa succederà, certamente l’obiettivo è di averlo al massimo della forma il prima possibile, così da poterlo utilizzare nelle partite importanti.