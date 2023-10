Maglia da titolare alla Juventus: acquisto choc, tridente da Fantacalcio

Un tridente da sogno in bianconero? Adesso è possibile, la suggestione che potrebbe diventare, presto, realtà.

Come comunicano dal portale estero ‘El Nacional’, Jadon Sancho, una volta considerato una delle stelle del Manchester United, si trova ora nel momento più delicato della sua carriera professionale.

Non solo ha perso spazio negli schemi del club inglese, ma è stato relegato all’ostracismo dal suo allenatore Erik Ten Hag. Questa situazione lo ha spinto a cercare possibili nuove avventura altrove. Dopo aver contattato diverse squadre in Europa, sembra che la Juventus sia la destinazione più probabile per il giovane talento inglese.

Sancho presto bianconero: tridente da top team

In passato, Jadon Sancho era considerato uno dei gioielli del Manchester United. Tuttavia, negli ultimi tempi, ha perso il suo status di stella e ha faticato a trovare spazio nei piani di gioco. La situazione è peggiorata quando l’allenatore Erik Ten Hag lo ha messo ai margini. Questo ha spinto Sancho a cercare già una nuova squadra dove possa rilanciare la sua carriera. Inizialmente, il ritorno al Borussia Dortmund sembrava un’opzione possibile, ma i tedeschi sembrano non aver mostrato interesse concreto nell’accogliere l’ex allievo. L’opzione del Barcellona è stata considerata, ma il progetto di Xavi non garantiva a Sancho il ruolo di titolare. In questo contesto, l’attenzione si è spostata verso la Juventus.

Al momento, infatti, sembra che la Juventus sia la destinazione più probabile per Jadon Sancho. In Italia, si prevede che Sancho potrebbe svolgere un ruolo importante nei piani di Massimiliano Allegri, offrendogli l’opportunità di rilanciare la sua carriera. La Serie A potrebbe essere il terreno fertile per il giovane talento inglese per dimostrare il suo valore. Jadon Sancho è alla ricerca di una nuova casa dopo una serie di difficoltà al Manchester United. Ora, resta da vedere se la Juventus lo accoglierà e se Sancho riuscirà a dimostrare il suo valore in Italia.