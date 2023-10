25 milioni di euro: il nuovo colpaccio della Juventus arriva dalla Liga

By

Adesso la Juventus lo può prelevare così. Un nuovo colpaccio dal costo effettivo di 25 milioni di euro: i dettagli.

Il mercato invernale si sta avvicinando e, come spesso accade in questa fase, i club di calcio iniziano a valutare le loro opzioni per migliorare le proprie squadre. Uno dei nomi che potrebbe presto cambiare casacca è Mario Hermoso, difensore dell’Atlético de Madrid.

Il calciatore spagnolo di 28 anni sembra essere sulla rampa di uscita dal club, con la Juventus che emerge come una delle destinazioni più probabili. Hermoso è arrivato all’Atlético de Madrid dall’Espanyol quattro anni fa, ma ora sembra che il suo tempo alla Civitas Metropolitano stia per giungere al termine. Il club madrileno ha investito 25 milioni di euro per portarlo nella capitale spagnola, ma sembra intenzionato a fare soldi con il suo trasferimento e a recuperare parte dell’investimento.

Hermanoso per la difesa: rinforzo da 25 milioni

Nonostante abbia iniziato la stagione in modo regolare e costante, le voci sul futuro di Hermoso sono sempre più insistenti. Diego Simeone, allenatore dell’Atlético, sembra essere alla ricerca di un profilo diverso di difensore in vista della prossima stagione, il che ha riacceso l’interesse della Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Vecchia Signora è molto interessata all’acquisto del difensore spagnolo. Con le sue 129 partite giocate, otto gol segnati e quattro assist forniti, Hermoso ha dimostrato il suo valore nel corso degli anni. Tuttavia, sembra destinato a porre fine alla sua permanenza al Civitas Metropolitano. Il futuro di Mario Hermoso sarà sicuramente uno dei punti focali del mercato invernale e la Juventus appare come una possibile destinazione in cui potrebbe continuare la sua carriera calcistica. Resta da vedere come si svilupperanno le trattative e se il calciatore spagnolo si unirà alle fila della squadra italiana. Attendiamo novità ufficiali sulla questione.