Doppio recupero e un’assenza (quasi) sicura: Milan-Juve, le ultime

Doppio recupero e un’assenza (quasi) sicura, arrivano buone notizie per Pioli: il tecnico potrà contare anche su di loro domenica sera.

Un giorno ancora e poi sarà di nuovo Serie A. Per vedere all’opera la Juventus dopo lo stop di due settimane per gli impegni delle nazionali bisognerà in ogni caso attendere ventiquattr’ore in più. I bianconeri saranno protagonisti nel posticipo domenicale contro il Milan a San Siro, secondo big match stagionale per gli uomini di Massimiliano Allegri dopo quelli con Lazio e Atalanta.

Sia il tecnico livornese che il suo collega Stefano Pioli nelle prossime ore saranno chiamati a sciogliere gli ultimi dubbi sulle formazioni da schierare nella supersfida del “Meazza”. I rossoneri dovranno fare a meno di diversi titolari, due su tutti Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi squalificati dopo la concitata gara di Marassi con il Genoa, decisa nel finale da un gol di Pulisic. Per Pioli i problemi principali riguardano la porta: sì, perché si è fatto male anche il vice di Maignan, Sportiello. Toccherà dunque al terzo portiere, Mirante, che tra l’altro in passato ha pure vestito la maglia della Juventus.

Doppio recupero e un’assenza (quasi) sicura, Krunic e Kalulu hanno lavorato in gruppo

Il tecnico del Milan, tuttavia, in mattinata è stato raggiunto da due buone notizie: i recuperi di Krunic e Kalulu, alternative importanti a centrocampo e in difesa.

I due hanno lavorato insieme al resto del gruppo e quasi certamente dovrebbero rientrare nei convocati per la gara con la Juventus. Improbabile invece il recupero di Loftus-Cheek: l’ex centrocampista del Chelsea si è allenato ancora a parte e verosimilmente non tornerà a disposizione di Pioli prima della prossima settimana. Ricordiamo che il Milan dovrà rinunciare ad un altro acquisto estivo, il nigeriano Chukwueze, tornato infortunato dal ritiro della sua nazionale. Ma se Sparta piange, Atene non ride di certo: anche Allegri deve fare i conti con una lunghissima lista di infortunati, tra cui capitan Danilo.