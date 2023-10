Milan-Juventus, UFFICIALE: i convocati di Allegri, la scelta su Chiesa

La lista ufficiale dei convocati della Juventus in vista del big match con il Milan: la scelta di Allegri su Federico Chiesa

Domenica alle 20:45 a San Siro andrà in scena il big match della 9a giornata di Serie A tra Milan e Juventus.

I rossoneri vogliono confermare il primo posto in classifica, confermandosi contro una diretta concorrente. La Juventus, invece, è chiamata a un segnale importante contro una big, per dimostrare di poter essere considerata una reale candidata per lo scudetto. In vista del posticipo di domenica 22 ottobre è arrivata la lista ufficiale dei convocati di Massimiliano Allegri che scioglie i dubbi anche sulla presenza di Federico Chiesa.

Juventus, Chiesa tra i convocati in vista del big match col Milan

Dopo giorni di preoccupazione in casa Juventus, arriva la decisione ufficiale dell’allenatore toscano che fuga ogni dubbio.

Federico Chiesa è nella lista dei convocati e dunque sarà a disposizione di Allegri. Quasi sicuramente non inizierà la partita dal primo minuto. Al suo posto in coppia con Dusan Vlahovic dovrebbe esserci Milik, nonostante i buoni segnali mandati da Moise Kean. Naturalmente non figura nella lista il nome di Fagioli che inizierà a scontare la squalifica per calcioscommesse. Al suo posto potrebbe partire Miretti dal primi minuto, anche se è più probabile che McKennie torni nel suo ruolo naturale di mezz’ala. In questo caso Weah andrebbe a occupare il ruolo di esterno destro, con Kostic favorito su Cambiaso sulla fascia sinistra. Scelte obbligate in difesa, viste le assenze di Danilo e Alex Sandro. Linea a tre composta da Gatti, Rugani e Bremer. Di seguito la lista completa dei convocati scelti da Max Allegri.

I convocati per la sfida con il Milan ⚪️⚫️ pic.twitter.com/pA48guW0sp — JuventusFC (@juventusfc) October 21, 2023

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio. Difensori: Bremer, Gatti, Rugani, Cambiaso, Huijsen. Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Rabiot, Miretti, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge. Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Kean, Yildiz, Iling Junior.