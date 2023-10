‘Investitura’ ufficiale, sì a De Paul: lo ‘porta’ subito alla Juventus

Calciomercato Juventus, il nome di De Paul sta girando con insistenza a Torino. Arriva anche l’investitura dell’ex compagno dell’argentino

Il nome di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid ex Udinese, in questi ultimi giorni sta girando con una certa insistenza dalle parti di Torino. La Juventus un elemento in mezzo al campo il prossimo gennaio lo deve obbligatoriamente mettere, e il campione del Mondo piace tanto.

TuttoSport in edicola questa mattina inoltre piazza “l’investitura” ufficiale: sì, ha parlato l’ex compagno di squadra Behrami, che ha spiegato i motivi per i quali la Juve dovrebbe prendere il giocatore a occhi chiusi. Non che ci fosse bisogno delle sue parole per conoscere le qualità di De Paul, però…

Calciomercato Juventus, le parole di Behrami

“Lega i reparti, dà intensità e qualità, Allegri non ha una così. De Paul ti cambia la Juve”. Queste le parole di Behrami, che svelano proprio nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche di Rodrigo De Paul che, qualora Giuntoli riuscisse a portare a Torino, piazzerebbe un colpaccio clamoroso, uno di quelli in grado di fare la differenza nella seconda parte di stagione.