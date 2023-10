Juventus, scambio super con il Napoli: si chiude a gennaio

Giuntoli pesca dal suo vecchio club per rinforzare la Juventus: ecco chi arriva a gennaio.

Nuovi aggiornamenti riguardo il mercato della Juventus con i bianconeri a lavoro in vista della sessione invernale 2024. La società ha le idee chiare ed ha già puntato un paio di obiettivi per gennaio. L’intenzione di Giuntoli è rinforzare la rosa di Allegri e aggiungere qualità all’organico bianconero che fino al termine della stagione dovrà fare a meno di Pogba e Fagioli.

Colpo di scena in casa Juventus: c’è l’annuncio relativo al possibile scambio che può concretizzarsi nella sessione invernale. La società è in contattato con il Napoli che ha chiesto ai bianconeri un attaccante. Ecco la risposta di Giuntoli che è pronto ad approfittare di questa occasione e prendere dal Napoli il giovane talento.

Calciomercato Juventus: idea per la difesa, ecco chi arriva da Napoli

Intreccio di mercato fra Juventus e Napoli con Giuntoli protagonista di uno scambio a sorpresa: il dirigente, infatti, è a lavoro per portare a termine questa trattativa che può indirizzare anche le scelte del club che a gennaio prenderà sicuramente un nuovo centrocampista. Oltre ai sostituti di Fagioli e Pogba, la società proverà ad accontentare Allegri che ha chiesto un altro innesto in avanti. Si cerca, dunque, anche un attaccante ma le sorprese non sono finite qua. Nel mirino, infatti, c’è anche un giovane terzino che potrebbe arrivare alla Juventus dal Napoli grazie ad uno scambio: ecco le ultime su questo affare di mercato.

“Gli arabi sono in pressing su Osimhen offerta da 150 milioni di Euro. Il Napoli per ora dice no ma intanto ha sondato la Juventus per Milik. La pedina di scambio potrebbe essere Zanoli pallino di Giuntoli che sta intensificando i contatti per Samardzic”, così il giornalista di Rai Sport Paganini che attraverso Twitter ha fatto il punto della situazione riguardo il mercato della Juventus. Possibile scambio, dunque, con il Napoli a gennaio. Nel mirino di Giuntoli c’è Zanoli che può andare alla Juventus in cambio di Milik che, dopo tanto tempo, può tornare a vestire la maglia azzurra.