Ritorno alla Juventus di Douglas Costa: arriva l’annuncio UFFICIALE

Ritorno alla Juventus di Douglas Costa, il brasiliano ha avuto parole al miele per il club in cui ha giocato dal 2017 al 2020.

Lasciare un ricordo positivo tra gli esigenti tifosi bianconeri non è assolutamente semplice, né scontato. In pochi, tra i campioni che hanno vestito la maglia bianconera, ci sono riusciti.

Ed in questa lista possiamo annoverare anche Douglas Costa, a Torino dal 2017 al 2020. Sarà perché in quel periodo si vincevano trofei a ripetizione, sarà per il suo indiscutibile talento, fatto sta che l’esterno brasiliano, pur estremamente discontinuo e soggetto ad infortuni, è ancora benvoluto dagli aficionados juventini. Al punto che, in tanti, non vedono di buon grado un suo ritorno alla corte di Massimiliano Allegri. Le cosiddette minestre riscaldate solitamente non vengono particolarmente apprezzate ma per Douglas Costa oggi si farebbe un’eccezione, soprattutto in un momento storico in cui bisogna per forza cercare delle soluzioni low cost per puntellare la rosa a disposizione del tecnico originario di Livorno. Nei giorni scorsi i rumors di mercato hanno tirato in ballo anche l’ex bianconero, che a 33 anni attualmente veste la maglia dei Los Angeles Galaxy, in MLS.

Ritorno alla Juventus di Douglas Costa, il brasiliano: “Tornare sarebbe un sogno”

Gli infortuni continuano a tormentarlo anche oltre oceano, ma quando ha la possibilità di mettere in mostra le sue qualità difficilmente uno come lui tradisce.

🚨⚪️⚫️ EXCL. Douglas Costa: “I’d love to return to Juventus, it’s my dream”. “I want to be a soldier for Allegri and feel Juve fans love again”. “My agent is in contact with all clubs interested including Juve”. “We’re also gonna fly to Saudi, that league is growing” 🇸🇦 pic.twitter.com/ZG6XrrlDBL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2023

In questa stagione Douglas Costa ha giocato quindici partite da titolare e ne ha saltate 13 per infortunio, segnando 4 gol e fornendo 7 assist. Il suo contratto è in scadenza e durante una videochiamata con l’esperto di mercato Fabrizio Romano, pubblicata sull’account X del giornalista, ha detto che tornerebbe di corsa a Torino. “Mi piacerebbe tornare alla Juventus, è il mio sogno”, ha detto il brasiliano. “Nessuno può permettersi di dire no ad una società del genere. Il mio agente al momento è in contatto con tutti i club interessati, compresa la Juventus”. La candidatura, insomma, c’è. Ora la palla passa a Giuntoli.