Addio Juventus, erede scelto: lo “consegnano” al Milan

Addio Juventus, il club ha già trovato un’alternativa nel caso in cui l’attaccante dovesse prendere la strada di Milanello.

Le vittorie di fila sono diventate tre dopo il successo di sabato scorso sul Verona, deciso da un gol in pieno recupero di Andrea Cambiaso. Per la Juventus, inoltre, si tratta del quinto risultato utile consecutivo: l’ultima sconfitta risale ormai a più di un mese fa, quando la squadra di Massimiliano Allegri rimediò quello che finora è il suo ultimo k.o. stagionale a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

La Signora, dopo dieci giornate di campionato, è seconda in classifica, a due punti dall’Inter capolista. Il tecnico bianconero, ad inizio stagione, non poteva chiedere di meglio. L’obiettivo principale resta quello di chiudere tra le prime quattro e conquistare un posto nella prossima Champions League ma molto dipenderà da dove saranno Chiesa e compagni a metà febbraio: l’appetito, si sa, vien mangiando e se la Juve dovesse tenere questo ritmo anche nei mesi successivi potrà dire la sua anche nella lotta per lo scudetto. Per ora, infatti, i bianconeri non sono stati da meno né del Napoli campione d’Italia e né delle due milanesi. Sognare, insomma, si può.

Addio Juventus, il Lille si fionda su Ekitike: David più vicino ai rossoneri

Ora Allegri potrà preparare con la dovuta calma la partita con la Fiorentina in programma domenica prossima al “Franchi”. Un altro esame di maturità per una Juve in ascesa.

Il tecnico continua in ogni caso ad interfacciarsi continuamente con il responsabile dell’area sportiva Cristiano Giuntoli per quanto riguarda il mercato. Tra i possibili acquisti che la Juventus farà nelle sessioni di gennaio e giugno c’è sicuramente un attaccante. Uno dei sogni dell’ex direttore sportivo del Napoli è il centravanti del Lille Jonathan David, la punta di diamante dei Dogues di Paulo Fonseca. Tuttavia, secondo il portale Fichajes.net il canadese sarebbe sempre più vicino al Milan: il Lille, infatti, sta accelerando per Hugo Ekitike del Psg, che sta trovando poco spazio a Parigi. È lui il sostituto di David nel caso in cui quest’ultimo dovesse prendere la strada di Milanello.