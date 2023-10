Dalla Juventus all’Inter: così Marotta chiude un altro colpo a zero

Calciomercato Juventus, anche i nerazzurri si inseriscono nell’operazione a parametro zero, ecco come può arrivare.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter sembra anche essere interessata all’acquisizione di Zielinski, centrocampista polacco attualmente in forza al Napoli che potrebbe lasciare a fine stagione.

Questa mossa potrebbe rivelarsi particolarmente intrigante, considerando che il contratto di Zielinski con il Napoli scadrà a giugno 2023, il che significa che potrebbe arrivare a parametro zero in estate. Obiettivo comune con la Juventus che l’aveva messo nel mirino grazie al suo dirigente Cristiano Giuntoli, nonché ex direttore sportivo del Napoli.

Anche i nerazzurri su Zielinski: sfida ai vertici

Il nome di Zielinski è ben noto nell’ambiente calcistico, grazie alle sue prestazioni di alto livello in Serie A. Il centrocampista, nato il 20 maggio 1994 a Zabrze, in Polonia, è diventato una figura chiave nella squadra del Napoli da quando è arrivato al club nel 2016 dall’altro club italiano, Udinese. Zielinski è noto per la sua abilità nel controllo di palla, il suo senso tattico e la sua versatilità in campo, in grado di operare sia come mediano che come centrocampista offensivo.

L’Inter, attualmente sotto la guida dell’allenatore Simone Inzaghi, sta cercando di rinforzare la sua squadra in vista delle future sfide, sia a livello nazionale che internazionale. La possibile acquisizione di Zielinski a parametro zero rappresenterebbe un’opportunità allettante per il club nerazzurro, permettendo loro di migliorare la qualità della rosa senza dover investire un grande importo in termini di tasse di trasferimento, stesso principio che aveva pensato la Juventus ma che adesso dovrà interfacciarsi con una concorrente in più decisamente aggurrita. La situazione contrattuale di Zielinski potrebbe influenzare la sua decisione sul futuro. Il giocatore polacco è a un punto cruciale della sua carriera e dovrà prendere in considerazione diverse opzioni. La possibilità di giocare per l’Inter potrebbe essere attraente il giocatore, ma la sua scelta finale rimarrà soggetta a numerose variabili, tra cui aspetti finanziari e personali e oltre all’interesse reale anche della Juventus.