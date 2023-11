Cristina Buccino, cena con “delitto”: scollatura assassina

Cristina Buccino, la foto con vista postata su Instagram ha mandato i follower in visibilio: questo è un “attentato”.

Sono tre. E sono una più bella dell’altra. Arrivano dalla Calabria e più precisamente da Castrovillari, piccola cittadina ai piedi del Pollino. Una di loro non s’è accontentata. Ha voluto sempre di più ed è riuscita ad ottenerlo, complice un aspetto esteriore che giocava indubbiamente a suo favore.

Cristina Buccino, la più famosa delle tre sorelle, si era trasferita a Roma per motivi di studio. Lì si rese conto, però, di avere un futuro come modella. Tant’è che non ci volle molto prima che lo star system s’accorgesse di lei e la lanciasse nel mondo del fashion. Aveva tutte le carte in regola, d’altra parte, per sfondare e fare concorrenza a ragazze che pure erano già più famose di lei. La Buccino, in effetti, è una delle donne più belle che esistano in Italia. E non lo diciamo noi, ma l’influenza che esercita sul popolo dei social: sono in 3 milioni, pensate un po’, a seguirla su Instagram, un numero che sintetizza alla perfezione la portata del suo successo.

Con i suoi contenuti macina sempre una miriade di like, indipendentemente da quanto sexy siano. Perché la Buccino, la cui vita sentimentale è spesso stata tra le altre cose al centro del mondo del gossip, piace in tutte le salse. Piace quando sfoggia minuscoli bikini a prova di like e piace quando indossa jeans e maglietta. Anche perché le sue curve si fanno ammirare con qualunque outfit e da qualunque angolazione.

Cristina Buccino, visione piccante: scollatura a tutto schermo

Uno degli ultimi scatti che ha postato, tuttavia, ha fatto più rumore di molti altri, ben più seducenti, condivisi in passato. Questo perché ci offre, in effetti, una vista molto interessante su un paesaggio imperdibile.

La modella calabrese, tifosissima della Juventus, ha posato per una foto scattata mentre era a cena. E ci piace definirla cena con delitto perché riteniamo che la sua scollatura, in questa immagine, sia “assassina”. Il top che sfoggia ci regala uno spettacolo a tutto schermo non indifferente che, inutile sottolinearlo, ha fatto venire i brividi ai fan.