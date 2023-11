Scippo Juventus, Giuntoli a mani vuote: vola in Bundesliga

ATTENTO Giuntoli, così rischi di perderlo! Alla Continassa iniziano a giungere indiscrezioni preoccupanti su un obiettivo della Juventus.

Gennaio e la finestra di mercato “di riparazione”. In realtà la Juventus non ha molto da riparare dal momento che il mercato estivo non l’ha praticamente fatto. Questo però nulla toglie al fatto che i giorni di gennaio possano essere utili per qualche colpo interessante.

Allegri e Giuntoli proseguono con il loro scambio di pensieri ed osservano cosa avviene attorno a loro. Perché il mercato riguarda, e riguarderà, un po’ tutti, club italiani e stranieri. Come la Juventus osserva e valuta, anche gli altri club osservano e valutano e da questa situazione possono nascere incroci interessanti. Può sorgere, però, anche una spietata concorrenza qualora più società decidano di concentrarsi su un comune obiettivo.

In queste ore, dalle parti della Continassa, continuano a giungere informazioni riguardanti un profilo da tempo attenzionato da Cristiano Giuntoli. Un giocatore che sembra avere tutte le caratteristiche ricercate dal responsabile del mercato bianconero. Ma qual è il profilo che la Juventus sta cercando?

Lo si potrebbe definire “un colpo alla Giuntoli”, se questa definizione piacesse al responsabile del mercato della Juventus, dal momento che Habib Diarra, centrocampista francese dello Strasburgo, non ha ancora vent’anni, essendo nato il 3 gennaio 2004.

Dell’obiettivo bianconero ha parlato in un post su X l’insider Santi Aouna. Queste le sue parole: “Molti club europei stanno monitorando il talentuoso centrocampista dello Strasburgo, Habib Diarra!! Lens, Nottingham Forest, Borussia Dortmund e club di Premier League hanno inserito il suo nome nella lista“. E la Juventus? La Juventus c’è, soltanto che adesso è in buona compagnia.

Il grande interesse che sta montando attorno al talento transalpino è soltanto la conferma dell’occhio lungo avuto dal direttore dell’area tecnica della Juventus cha da mesi segue l’evoluzione e la crescita costante del 19enne senegalese. Ora, però, arriva la parte più difficile, ovvero cercare di portare a dama la trattativa.

La presenza, sul giocatore, di altre società è una situazione che non piace alla Juventus. Al momento, infatti, la società bianconera non può permettersi di partecipare ad aste. L’unica maniera per battere la concorrenza è giocare d’anticipo, ma per giocare d’anticipo accorrerebbe avere un tesoretto tra le mani. Tesoretto che, al momento, non è disponibile.