Black Friday anticipato, le offerte bianconere da prendere al volo

Black Friday, è già tempo di succosissimi sconti per gli amanti del calcio: non potrai non inserirli nella tua wishlist.

Gli americani non hanno ancora farcito e messo in tavola il tacchino, eppure nel resto del mondo è già tempo di Black Friday. Non bisognerà aspettare la folle giornata di sconti, quindi, che secondo la tradizione dovrebbe essere quella successiva al Thanksgiving Day, per fare shopping: le offerte, infatti, sono già iniziate un po’ ovunque.

Amazon ha battuto tutti sul tempo e sono già attive, sul colosso di Jeff Bezos, una marea di promozioni che vale la pena prendere al volo. Nel caso in cui siate appassionati di Juventus, o più genericamente di calcio, sappiate allora che potreste trovare diversi gadget che fanno al caso vostro e che fareste bene ad acciuffare il prima possibile, onde evitare che le scorte finiscano prima del tempo.

Iniziamo col dire, allora, che c’è un accessorio, particolarmente gettonato, che è già disponibile su Amazon a prezzo scontato. Qualcosa con cui potrete arricchire il vostro look bianconero e che vi permetterà di sfidare il freddo senza però rinunciare alla vostra fede juventina.

Black Friday, i gadget calciofili a prezzo scontato che devi assolutamente avere

Il berretto di lana con il logo ufficiale della vostra squadra del cuore è lì che vi aspetta ad un prezzo decisamente vantaggioso. Adesso costa solo 19,90 euro, ma spuntando sulla casellina “Applica coupon del 5%” avrete diritto ad un ulteriore sconto sul cappellino perfetto per affrontare la lunga stagione invernale.

Nel caso in cui, invece, siate appassionati sia di Juve che di videogiochi, sappiate che in occasione del Black Friday 2023 anticipato potrete acquistare il titolo del momento a un prezzo vantaggiosissimo. Parliamo del nuovo Fifa, ossia EA Sports EA FC 24, che si dice essere ancor più realistico delle edizioni precedenti. La versione per PlayStation 5, al netto dello sconto, costa adesso 62,99 euro, ben 17 euro in meno del prezzo originario.

E niente paura se non possedete la console più sofisticata del momento, perché Amazon ha pensato anche a questo. I calciofili potranno acquistare il bundle composto da PlayStation 5 più EA FC 24 a soli 498 euro. Il pack è scontato del 20% e costerebbe, normalmente, 619,99 euro. È il momento giusto, insomma, per farsi (o per fare) un bel regalo.