Vlahovic è già un ricordo: il nuovo 9 della Juve gioca in Bundesliga

Vlahovic è già un ricordo: continuano insistenti le voci di un addio del serbo alla fine della stagione. L’erede gioca in Bundesliga

Le voci di un addio di Vlahovic alla fine di questa stagione diventano insistenti. Non che cambi qualcosa rispetto a quanto saputo la scorsa estate, quando la Juventus davanti ad una buona offerta lo avrebbe ceduto, ma arrivano comunque delle conferme.

In questo caso a parlare del futuro del centravanti bianconero durante una diretta Instagram con TuttoSport ci ha pensato Gianluca Di Marzio. “Riguardo a Vlahovic – ha detto – penso che un suo eventuale addio alla Juventus sia maggiormente probabile in estate piuttosto che a gennaio”. Tutti quindi pensano che il classe 2000 ex Fiorentina possa salutare. Ma a questo va aggiunto un altro passaggio. Cristiano Giuntoli infatti ha un giocatore in testa che potrebbe andare a sostituire Dusan.

Vlahovic è già un ricordo, ecco Boniface

“Boniface del Bayer Leverkusen è un calciatore che piace tanto a Giuntoli in vista del futuro” ha detto ancora il giornalista di Sky Sport, svelando quindi le possibili mosse della dirigenza bianconera qualora il serbo dovesse salutare. Boniface sta facendo benissimo agli ordini di Xabi Alonso e adesso è primo in classifica con la sua squadra.

Un attaccante che non solo segna con regolarità ma che soprattutto ha margini importanti di miglioramento che lo possono fare diventare un importante investimento per i colori bianconeri. Insomma, addio Vlahovic sì, ma il futuro sembra essere già deciso.