Incubo Juventus: svolta Nazionale, vola in Premier League

Calciomercato Juventus, è sfida alle big della Premier League per il talento che stava facendo male all’Italia di Spalletti. Tutte alla ricerca del colpo

Tutte le big della Premier League ci hanno messo gli occhi addosso praticamente. E magari sono state attirate anche dalla prestazione che il giocatore ha offerto contro l’Italia la scorsa settimana nel girone di qualificazione al prossimo Europeo. Fatto sta che in questo modo, nonostante ci sia stato un interesse bianconero la scorsa estate, è assai difficile riuscire a prendere il giocatore.

Per Sudakov, centrocampista offensivo ucraino, Giuntoli aveva fatto un mezzo tentativo la scorsa estate evidentemente non andato a buon fine. Tant’è che adesso viste le prestazioni sullo stesso giocatore secondo quanto raccontato da 90min.com si starebbero muovendo tutte le big della Premier League, e non solo, perché pure Barcellona, Bayern Monaco e Leverkusen si sono fatte avanti chi più, chi meno, con il solito sondaggio. E tutti gli scout delle squadre inglesi, svelano dall’altra parte della Manica, erano presenti lunedì sera proprio alla partita contro l’Italia con i propri scout che hanno iniziato a muoversi. Insomma, Giuntoli in questo modo ha minime (se non nulle) possibilità di riuscire a piazzare il colpo.