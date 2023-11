Juventus, con Allegri è finita: Elkann ha già scelto l’erede

Alla vigilia di Juventus-Inter arriva la bomba lanciata dal giornalista in merito al futuro di Massimiliano Allegri

Siamo alla vigilia del grande evento tanto atteso in questi giorni di sosta nazionali. Domenica alle 20:45 sarà il momento di Juventus-Inter, il primo derby d’Italia della stagione.

La squadra di Simone Inzaghi deve difendere il primo posto, provando a spiccare il volo e andare a +5 sui bianconeri che, invece, hanno la possibilità addirittura di prendersi la vetta, in caso di vittoria. Un big match con tante storie una dentro l’altra e con tanto in ballo. Allegri dovrà dare una grande risposto contro l’eterna rivale, cercando di ovviare anche ad alcune assenze pesanti come quelle di Danilo e Weah. Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato nel proprio editoriale per ‘SportItalia‘ in vista di Juve-Inter, in particolare sul futuro di Max Allegri: “Ci sono alte possibilità che questo Juventus-Inter sia l’ultimo di Massimiliano Allegri a Torino“.

Juventus, la bomba su Allegri: “Ultimo Juventus-Inter sulla panchina bianconera”

Così il giornalista ha lanciato la bomba, proseguendo: “Chi è vicino al tecnico livornese continua a esprimere il suo malcontento per come è trattato.

Evidentemente anche lui sente il feeling in crescita tra la nuova dirigenza della Juventus e Antonio Conte in merito alle voci su un suo possibile ritorno. La motivazione del rifiuto del tecnico salentino al Napoli è tutta non solo nella volontà di tornare in bianconero, ma in qualcosa di più della volontà”. Dalle sue parole si intuisce che dietro le voci di un possibile ritorno di Conte sulla panchina della Juventus ci sia qualcosa di più di una semplice suggestione. Il nome dell’allenatore pugliese è stato accostato di recente alla nazionale subito dopo l’addio di Roberto Mancini. Era lui il candidato principale insieme a Luciano Spalletti, poi scelto come nuovo commissario tecnico. L’altra opzione per Conte era il ritorno alla Juventus. Un’ipotesi che a quanto pare non è tramontata e potrebbe ripresentarsi a ridosso del termine della stagione. A meno che l’ex allenatore di Tottenham, Chelsea e Inter non trovi collocazione durante questa annata. Anche il Napoli aveva valutato il suo profilo ma è noto che difficilmente Conte prende un progetto in corso d’opera.