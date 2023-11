Sei punti di penalizzazione: il ribaltone riscrive la classifica

By

La penalizzazione riscrive la geografia della classifica: il ribaltone inaspettato scombina il campionato.

Nessuno, nel campionato inglese, lo aveva mai fatto prima d’ora. E questo, per ovvie ragioni, ha peggiorato ulteriormente le cose. Un triste primato che qualcuno pagherà a caro prezzo e che la Premier League, per tutta risposta, ha deciso di punire in maniera molto severa.

Mai era stata inflitta, nella storia dell’Inghilterra, una tale penalizzazione a un club inglese. Ma il primato è appunto stato voluto dalla Premier, che non ha potuto fare a meno di usare la mano pesante per punire chi ha trasgredito le regole. Al centro della storia c’è l’Everton, che per effetto della decisione presa dalla commissione indipendente della massima serie britannica si è visto sottrarre la bellezza di 10 punti.

La durissima penalizzazione fa seguito alle irregolarità finanziarie riscontrate nei bilanci del club. Sebbene la legge parli chiaro e la Premier League abbia tracciato dei confini ben precisi, l’Everton non ha rispettato le regole del fair play finanziario. Ha sforato il limite imposto di circa 20 milioni di sterline, che non è certo una sommetta da poco, anzi. Le perdite ammontano a 124,5 milioni di sterline, cifra che va ben oltre i 105 milioni consentiti dalla legge inglese. Da qui la decisione di punire severamente la società, con tutte le conseguenza che ne deriveranno. Con una tale emorragia di punti con cui fare i conti, dalla 14esima posizione l’Everton è precipitato sul fondo della classifica, a quota 4 punti come il Burnley.

La penalizzazione non va giù: pronto il ricorso in appello

Benché sia dalla parte del torto, la società di Liverpool non ha alcuna intenzione di subire passivamente la decisione della commissione indipendente della massima serie britannica. L’Everton ha fatto sapere che ricorrerà in appello e che la situazione sarà valutata da un gruppo di esperti finanziari e avvocati.

Secondo Football Insider, la squadra è ottimista a riguardo. I Merseysiders si aspettano che la decisione venga rivista e che la detrazione ridimensionata. A Goodison Park si confida, più specificamente, nel fatto che venga dimezzata, in maniera tale che i punti persi possano aggirarsi tra i 3 e i 6. Cosa che riscriverebbe di nuovo, naturalmente, la geografia della classifica di Premier League.