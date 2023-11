Un mese di Serie A gratis: devi solo fare questo

Serie A gratis? Sei nel posto giusto. Tutto quello che c’è da sapere sulla super offerta più cliccata del momento.

Non è ancora Natale, ma gli appassionati di calcio hanno già ricevuto un sacco di regali strepitosi. Come l’offerta che Dazn ha pensato in occasione del Black Friday e del Cyber Monday, ad esempio, che ha permesso loro di risparmiare la bellezza di 40 euro sul costo della carta prepagata trimestrale del piano Standard in vendita su Amazon.

Il bello, però, è che le sorprese non sono ancora finite. I calciofili del Bel Paese saranno ben lieti di sapere, infatti, che esiste un altro modo ancora per godersi i migliori contenuti sportivi offerti dalla tv in streaming ad un prezzo scontato. Anzi, no, ci correggiamo: stavolta è tutto gratis. E siamo certi che, a questo punto, non starete nella pelle e sarete impazienti di scoprire cosa stia bollendo in pentola.

Se cerchi un modo per vedere le partite di Serie A gratis, senza davvero spendere neanche un solo centesimo, sappi che sei decisamente nel posto giusto. Stiamo per svelarti l’esistenza di un’offerta che potrebbe fare al caso tuo e che ti permetterà di ricevere un regalo mai visto. Sei pronto, allora, a scoprire di come si tratti e a sapere cosa sarà necessario fare affinché tu ne possa usufruire?

Serie A gratis? Fino al 3 dicembre è possibile

La promozione in questione ti permetterà di avere un mese gratis di Dazn Standard e dunque di Serie A, come dicevamo, a costo zero. L’iniziativa non è riservata a tutti, però, ma solo a quanti decideranno di attivare il piano annuale alla piattaforma di streaming Infinity+.

Pagando 69 euro, che è pochissimo considerando che l’abbonamento garantisce 12 mesi di visione, si avrà diritto ad un mese di Dazn gratis. Con questo regalo, potrete poi vedere il meglio del grande calcio: la massima serie italiana, appunto, ma anche i campionati trasmessi da Infinity+, come la Uefa Champions League. Non ti perderai neanche più una partita, insomma, ma occhio a riservare un po’ del tuo tempo libero al grande cinema della piattaforma, ricca di contenuti e titoli amatissimi.

L’offerta che abbina Dazn a Infinity+ sarà attivabile entro e non oltre il 3 dicembre prossimo. Una volta sottoscritto l’abbonamento, l’utente riceverà un voucher per riscattare il suo mese di abbonamento a Dazn standard.