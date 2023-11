Firma fino al 2028: la Juventus impacchetta il primo regalo di Natale

Calciomercato Juventus, è pronto alla firma nero su bianco, con un contratto fino al 2028: i dettagli dell’operazione.

Le voci di corridoio si intensificano attorno al rinnovo di contrato di Bremer con la Juventus, e secondo quanto riportato su ‘La Gazzetta dello Sport’, i contatti tra il club bianconero e l’entourage del difensore brasiliano stanno avanzando in modo positivo. Nonostante la fumata bianca non sia ancora arrivata, l’ottimismo cresce sia tra i dirigenti che tra i tifosi juventini.

Le ultime notizie confermano nuovi incontri tra i rappresentanti della Juventus e il team di Bremer, con l’obiettivo di giungere a un accordo che possa garantire la permanenza del difensore brasiliano nella squadra torinese. Il focus sembra essere sul prolungamento del contratto di un anno, passando così dal 2027 al 2028. La Continassa è il centro nevralgico dove si stanno svolgendo queste trattative, e le fonti vicine al club rivelano un desiderio urgente di ottenere l’assenso definitivo di Bremer entro le festività natalizie.

Bremer ancora bianconero: pronto il rinnovo fino al 2028

La Juventus sembra essere determinata a garantirsi il talento e la solidità difensiva del giocatore per il futuro, e il rinnovo rappresenterebbe un segnale importante in tal senso.

Sebbene la firma finale non sia ancora stata apposta sul nuovo contratto, l’atmosfera di ottimismo che circonda le trattative indica che un accordo potrebbe essere raggiunto a breve. La tifoseria bianconera segue con trepidazione gli sviluppi di questa vicenda, sperando di ricevere il regalo di Natale anticipato rappresentato dal prolungamento di Bremer con la Juventus. Resta dunque da attendere ulteriori comunicati ufficiali che possano confermare la buona riuscita della trattativa. Certamente un pilastro difensivo fondamentale che garantirebbe una solidità anche per le prossime stagioni, rimaniamo in attesa di ulteriori novità in merito ad un operazione che sembra in via di definizione.