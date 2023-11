Monza-Juventus, Allegri ha deciso: sarà titolare dal primo minuto

Il mister ha svelato le carte, potrebbe dargli la possibilità di un posto da titolare dal primo minuto. Tutti i dettagli.

Il centrocampista Manuel Locatelli della Juventus sembra essere destinato a un ruolo da titolare nella prossima sfida contro il Monza, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

L’impiego del centrocampista nella formazione iniziale rappresenterebbe un segnale importante da parte dell’allenatore Massimiliano Allegri, che sembra voler confermare la fiducia nel giovane talento italiano. La notizia arriva in un momento cruciale della stagione, con la Juventus impegnata in sfide importanti alla ricerca di una continuità di risultati positivi. Locatelli che dimostra ogni volta il suo valore, adesso, è una pedina fondamentale del centrocampo bianconero.

Allegri ha deciso: Locatelli titolare contro il Monza

Il probabile inserimento di Locatelli nella formazione titolare contro il Monza potrebbe rappresentare il giocatore di consolidare la sua posizione all’interno del centrocampo bianconero e dimostrare ulteriormente il suo contributo al gioco della squadra. La ‘Gazzetta dello Sport’ suggerisce che la decisione di schierare Locatelli fin dall’inizio della partita contro il Monza sia stata ponderata attentamente dallo staff tecnico della Juventus che vuole arrivare alla sfida contro i lombardi nelle migliori condizioni vista la difficoltà della gara. La sua presenza potrebbe portare maggiore equilibrio e qualità alla squadra in un momento cruciale del campionato, laddove i risultati, adesso potrebbero essere, partita dopo partita, fondamentali visto la vicinanza alla vetta a soli due punti dall’Inter.

Gli appassionati della Juventus ora seguono con interesse la conferma della presenza di Locatelli nella formazione titolare contro il Monza, con l’aspettativa che il giovane centrocampista possa dimostrare ancora una volta di essere una risorsa preziosa per il club bianconero. Rimaniamo in attesa di ulteriori novità non appena ci saranno le formazionio ufficiali. Come sappiamo, la sfida, sarà cruciale per il cammino della Juventus da qui alla fine della stagione.