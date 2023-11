Calciomercato Juventus, per Vlahovic la chiudono qua: contratto e clausola

By

Calciomercato Juventus, per Vlahovic difficile trovare un accordo al ribasso. Ed ecco la soluzione per allungare il contratto

La Juventus sta cercando un accordo per il rinnovo di Vlahovic. O almeno, così si dice. E sappiamo benissimo che non sarà facile per niente riuscirci anche perché dovrebbe essere trovato al ribasso.

Una cosa che all’attaccante serbo non piace tant’è che secondo la Gazzetta dello Sport si starebbe pensando di inserire nell’accordo una clausola rescissoria che possa dare la possibilità non solo alla Juventus di incassare, nel caso, un cifra prestabilita, ma anche all’attaccante la certezza che se qualcuno dovesse arrivare con i soldi richiesti allora nessuno si potrebbe opporre ad un addio. Vedremo, ovviamente, quello che succederà nelle prossime settimane, anche se, sempre il quotidiano rosa, parla di un’altra soluzione che ci potrebbe essere.

Calciomercato Juventus, la soluzione per Vlahovic

Una opzione invece potrebbe essere lo slittamento dei bonus alla stagione conclusiva del nuovo accordo, che sarà il 2026-2027 se il prolungamento sarà di un anno, oppure tra il 2026-2028 in caso di rinnovo di due anni. Questa è l’altra soluzione sulla quale si starebbe discutendo, ma anche in questo caso il serbo non sembra essere del tutto convinto.

La Juventus, però, un accordo lo vorrebbe trovare anche per non doverlo cedere semmai ad un’offerta al ribasso. Il contratto fino al 2025 non è così lontano nel tempo e quindi si deve trovare anche nel minor tempo possibile una soluzione che possa accontentare tutti.