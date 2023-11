Calciomercato Juventus, la speranza è ultima a morire: annuncio UFFICIALE sul ritorno

Calciomercato Juventus, i dirigenti bianconeri stanno valutando anche delle possibili soluzioni low cost per colmare le lacune.

Contro l’Inter si è interrotta la striscia di vittorie, cinque di fila, inaugurata dal successo nel derby con il Torino a inizio ottobre.

La Juventus stavolta si è dovuta accontentare di un pareggio contro la prima della classe: a Vlahovic – tornato a segnare dopo oltre due mesi – ha risposto Lautaro Martinez. Un 1-1 che scontenta un po’ tutti, ma che non è completamente da buttare via se consideriamo che i bianconeri erano alle prese con diverse assenze, in particolar modo a centrocampo. Tra gli “ottimisti” c’è Massimiliano Allegri. Un pizzico di rammarico ce l’aveva anche lui dopo il fischio finale, ma è stato importante impedire ai nerazzurri di Simone Inzaghi di prendere il largo in classifica e andare a +5 sulla Signora. Che in questo modo resta invece a contatto con la vetta, pronta ad approfittare di un eventuale passo falso di Lautaro e compagni. La Juventus proverà a ripartire già da da venerdì prossimo, quando sarà impegnata nell’anticipo della 14esima giornata di Serie A con il Monza.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi si autocandida: “Se torno? Speriamo”

Un avversario da prendere con le pinze, che lo scorso anno riuscì ad avere la meglio sulla Juve sia all’andata che al ritorno, ad eccezione della sfida di Coppa Italia.

#Bernardeschi was asked by a fan after leaving the Continassa if he would return to Juventus. He’s response: “I hope so” (@DanieleBibo ) pic.twitter.com/H6HtznzlHH — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) November 29, 2023

L’allenatore bianconero spera di recuperare qualcun altro in vista della sfida dell’U-Power Stadium con gli uomini di Raffaele Palladino, ma è improbabile che l’infermeria si svuoti completamente. Ecco perché Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area tecnica della Juve, sta lavorando giorno e notte per colmare le lacune a livello di rosa già nella sessione di mercato che aprirà i battenti a gennaio. Un possibile affare low cost potrebbe essere quello di Federico Bernardeschi, che in questi giorni è a Torino. L’ex centrocampista della Signora ha già dato l’ok per un eventuale ritorno e l’ha confermato anche oggi mentre firmava autografi fuori dalla Continassa, dove è andato a trovare i suoi ex compagni. “Torni a gennaio?”, gli anno chiesto. E lui: “Speriamo”.