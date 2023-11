Platini nuovo dirigente della Juventus: la comunicazione è arrivata

Platini nuovo dirigente della Juventus. In pochi giorni il mondo Juventus è stato sottoposto ad un fuoco di fila di indiscrezioni.

il pareggio contro l’Inter nessuno lo considera più. In questi giorni il presente della Juventus sembra non interessare a nessuno.

Ciò che conta, e che tira come non mai, è il suo il futuro. Voci, ipotesi, conferme a metà di quella che potrebbe essere non soltanto la squadra di domani, ma perfino la società del prossimo futuro. Dopo la passata stagione, dove il nome Juventus era associato soltanto ad inchieste e tribunali, la società bianconera è ritornata a occupare le prime pagine per i risultati ottenuti sul campo, ma non soltanto. La Juventus che verrà intriga tutti.

Le parole di Antonio Conte, all’Università del Salento, hanno rappresentato la prima scossa all’ambiente bianconero. Il desiderio del tecnico di sedersi nuovamente sulla panchina della Juventus ha suscitato polemiche e reazioni diverse. Nel momento in cui il pareggio contro l’Inter ha mostrato una squadra di carattere, determinata, pur con tutti i suoi limiti, le parole del tecnico salentino potrebbero destabilizzare l’ambiente.

Le voci di un ritorno di Conte sulla panchina della Juventus, rilanciate peraltro dallo stesso tecnico, non sono le sole che riguardano la Juventus che verrà.

Platini nuovo dirigente della Juventus. Sarà vero?

Basta nominare il suo nome e per il tifoso della Juventus “il cielo è sempre più blu“, come cantava Rino Gaetano.

Michel Platini è un tutt’uno con la storia della Juventus, un tutt’uno con la storia della famiglia Agnelli. Ad ogni cambio di dirigenza il suo nome riprendeva a circolare. Variava il ruolo ma in tanti lo volevano rivedere dietro una scrivania. La suggestione Platini-Juventus ritorna a circolare come ci fa sapere Matthijs Pog in un suo post su X, riprendendo le parole che Luca Momblano ha pronunciato a Juventibus su Twitch: “Da quello che risulta a me stamattina Michel Platini avrebbe aperto, ha dato disponibilità“. Ma per cosa?

Un ritorno di Michel Platini alla Juventus come dirigente è un argomento che sta montando in questi giorni. Lo stesso Matthijs Pog ha pubblicato un altro post dove riporta l’indiscrezione annunciata dal direttore editoriale di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista: “La Juventus che verrà: Platini Presidente – Giuntoli Ds – Chiellini Dg – Conte Allenatore. Questo è negli intendimenti della proprietà“. La Juventus di domani, ripiena di juventinità, sta divorando notizie ed indiscrezioni. Ed interessa come non mai.