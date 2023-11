Doppio ritorno choc in dirigenza, Conte allenatore: la nuova Juve è da batticuore

Un doppio ritorno choc nella dirigenza con Antonio Conte allenatore. Incredibile quello che potrebbe succedere dentro i bianconeri il prossimo anno.

Una Juve all’antica, che ha nei posti decisivi gente che ha fatto la storia. La proprietà bianconera, secondo le informazioni riportate da Radio Radio, avrebbe in mente appunto una cosa del genere. Una Juventus da batticuore, da far tremare i polsi. Una di quelle da amare.

Platini nuovo presidente al posto di Ferrero, che è stato quello che ha cercato di riprendere in mano la situazione dopo l’addio di Andrea Agnelli; Giuntoli come direttore sportivo, anche perché sta dimostrando l’ex Napoli, anche lui bianconero sin da bambino, di essere uno dei più bravi in circolazione. E poi? E poi Chiellini come direttore generale, e infine Antonio Conte come allenatore. Tutto molto romantico, senza dubbio. Ma anche abbastanza lineare perché i nomi che abbiamo fatto non solo sanno come funziona il mondo Juventus, ma sanno anche come funziona il mondo del calcio, avendo dedicato la propria vita appunto a questo.

Juventus, una società da batticuore

Nomi e volti che dalle parti di Torino sono amati. Che come detto hanno fatto la storia del club per molto tempo e che potrebbero quindi tornare il prossimo anno. Una situazione ovviamente tutta da chiarire, ma senza dubbio le possibilità di rivederli tutti insieme ci sono, eccome.