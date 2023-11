La Juventus porta a Torino il nuovo Savicevic: il nome è da non credere

La Juventus e il nuovo Savicevic. Cristiano Giuntoli parte in quarta per bruciare la concorrenza. Pronto a sbarcare subito a Torino.

Chi ha tempo non aspetti tempo e Cristiano Giuntoli il tempo non lo vuole perdere, soprattutto quando si tratta di giovani talenti che rischiano di passare alla concorrenza.

In questi casi giocare d’anticipo diventa fondamentale. Continuare ad investire sui giovani è la priorità in casa Juventus. L’arrivo di Giuntoli, e del suo staff, capace come pochi di scovare talenti in Italia e nel mondo, non può che rafforzare la linea tracciata dalla società bianconera.

Il nuovo Savicevic

Esattamente in questa direzione sembra orientarsi la notizia, resa nota da Gianluca Di Marzio, secondo la quale la Juventus: “si muove in anticipo su Vasilije Adzic“. Un profilo che l’esperto di mercato, e giornalista di Sky Sport, definisce “alto e importante“.

La Juventus ha già inoltrato la sua prima offerta al Buducnost Podgorica, club di appartenenza del giovanissimo talento montenegrino, classe 2006. La cifra oscilla tra i 2,5 e di 3 milioni di euro. Qualora l’acquisto andasse in porto il giovane montenegrino verrebbe, inizialmente, aggregato alla Next Gen.

Mezzala ricca di talento, Vasilije Adzic, ha debuttato con la squadra del Buducnost Podgorica nel 2022, diventandone da subito il marcatore più giovane nella storia del club montenegrino. Nell’ottobre 2023 è stato nominato dal quotidiano inglese The Guardian come uno dei migliori giocatori del mondo nati nel 2006.