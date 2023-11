Dalla Juventus al Barcellona: il via libera sblocca l’affare

Barcellona e Liverpool pronte a contendersi il gioiello belga: la Juventus rischia di essere tagliata fuori

Sono tanti i giovani talenti in vetrina in questa prima parte di stagione che stanno venendo fuori anche nelle competizioni internazionali.

Già molti sono visionati dalle big di Serie A e la Juventus da questo punto di vista è piuttosto vigile. Oltre ai già citati Lazar Samardzic e Andrea Colpani, la dirigenza bianconera sta valutando anche giovani talenti di altri campionati. Uno di questi è uno dei talenti più promettenti del calcio belga.

Juventus, anche Liverpool e Barcellona su classe 2005 Vermeeren

Uno dei talenti più chiacchierati degli ultimi mesi è Arthur Vermeeren, gioiello belga classe 2000, attuale giocatore del Royal Antwerp, nonché l’Anversa.

Nonostante abbia soli 18 anni ha già collezionato diverse presenze in campo internazionale. In questa prima parte di stagione è sceso in campo già 5 volte in Champions League, confezionando due assist. In Jupiler Pro League, invece, vanta un gol e 2 assist in 15 presenze. Predilige il ruolo di centrocampista centrale e, come dichiarato da lui stesso, il suo modello di riferimento è N’Golo Kanté. E’ stato incluso nella lista dei migliori 25 per l’European Golden Boy. Deve ancora crescere dal punto di vista dei numeri ma sta già acquisendo uno spessore internazionale. Le sue qualità hanno attirato l’attenzione di alcuni top club europei, uno su tutti il Liverpool. I Reds sono proiettati verso il talento belga ma anche il Barcellona è tra le principali candidate al suo acquisto, come sottolineato da fichajes.net. Il club catalano potrebbe addirittura presentare un’offerta già nei prossimi mesi, per provare ad aggiudicarselo già a gennaio.

Il Liverpool, invece, ha intenzione di presentare una cifra di circa 20 milioni di euro per cercare di contrastare la concorrenza. Vermeeren ha un contratto fino a giugno 2026 col club belga e una valutazione attuale di circa 25 milioni di euro. La Juventus potrebbe provare a inserirsi tra Barcellona e Liverpool per cercare di avere una chance. I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista e oltre ai vari profili esperti sondati dalla dirigenza, c’è anche l’intenzione di investire su un giovane e il classe 2005 ha tutte le carte in regola per diventare un obiettivo concreto.