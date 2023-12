1,4 miliardi di euro dall’Arabia per la Juventus: scelta fatta, Elkann no limits

1,4 miliardi di euro dall’Arabia Saudita: incredibile quello che stava per succedere dentro la Juventus. Ma i bianconeri hanno fatto una scelta

Maurizio Pistocchi, storico giornalista di Mediaset, ha dato una notizia in esclusiva riguardante la Juventus. Partendo dall’arrivo di Ronaldo che economicamente ha scombinato i piani della Vecchia Signora, e finendo alla possibile cessione del club ad un fondo arabo. Ma l’accordo non è mai stato trovato.

Dopo aver fatto i conti in tasca alla proprietà bianconera – sotto potrete leggere tutto il Tweet di Pistocchi – il giornalista svela che la Juventus “ha trattato con il fondo arabo Pif per la cessione di una quota di minoranza. La trattativa non è andata oltre una lettera di intenti: agli arabi non interessava una quota di minoranza e la valutazione complessiva del club fatta dalla proprietà era stata di 2miliardi, mentre il fondo la valutava 1,4 miliardi”. Quello che viene fuori è soprattutto la valutazione che Elkann ha dato alla Juventus: due miliardi di euro sono tantissimi e rendono l’idea di come anche la proprietà tenga, eccome alla società gestita da sempre dalla famiglia Agnelli.