Dalla Juventus all’Arabia, Vlahovic shock: “Vinceremo insieme”

È già arrivato il momento di scendere in campo per la Juventus che questa sera dovrà vedersela contro l’ostico Monza.

Riparte il campionato di serie A e i bianconeri vanno a caccia dei tre punti contro i brianzoli di mister Palladino. Una squadra sempre ben messa in campo che può creare dei grattacapi anche a formazioni che hanno una rosa con elementi di maggiore qualità dal punto di vista tecnico.

La Juventus lo sa bene e in questi giorni ha cercato la massima concentrazione per riuscire a portare a casa un successo che gli consentirebbe di rimanere quanto meno in scia all’Inter capolista. Lo scontro diretto con i nerazzurri si è concluso sul risultato di parità e questo ha dato agli uomini di Allegri maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Si può puntare anche al primo posto ma dovrà arrivare qualche volta nuovo nella prossima sessione di calciomercato per rinforzare la rosa.

Juventus, Vlahovic allontana le sirene di mercato

Giuntoli dunque è al lavoro per trovare delle nuove alternative ma allo stesso tempo sta lavorando per far si che la Juve non perda i suoi migliori giocatori. Magari attirati dalle sirene di calciomercato. In estate si era parlato di una possibile cessione di big come Chiesa o Vlahovic. Ma ora le cose paiono decisamente cambiate.

Lo stesso Vlahovic, parlando ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, sembra voler allontanare definitivamente l’ipotesi di una sua partenza. “La Juve è casa mia e io non ho mai pensato di lasciare la maglia bianconera” ha detto. E parlando della possibilità di un futuro in Arabia Saudita ha detto: “Io sto bene qui, siamo forti e ambiziosi e vinceremo insieme“. Parole che senz’altro faranno felice la tifoseria, che si aggrappa ai gol del loro bomber per poter puntare a traguardi importanti, oggi e in futuro.