Probabili formazioni Monza-Juventus: la nuova allegrata è già servita

Probabili formazioni Monza-Juventus. Questa sera i bianconeri puntano alla vittoria per non perdere terreno nei confronti della capolista Inter.

In questi giorni si è parlato tanto della Juventus che verrà. Tanti hanno parlato della Juventus che verrà. Lo ha fatto anche John Elkann che rappresenta, in tutto e per tutto, la proprietà della Juventus.

Le sue parole sono state un inno di lode nei confronti di Massimiliano Allegri. E’ un tecnico che ha vinto tanto e la Juventus vuole ritornare a vincere con lui in panchina. Lo stesso Allegri, alla vigilia della sfida di campionato che vedrà i bianconeri impegnati all’U-Power Stadium di Monza contro i biancorossi di Raffaele Palladino, ha dichiarato che rimarrà alla guida della Juventus per almeno altre due stagioni, ovvero fino alla naturale scadenza del suo contratto, datata 30 giugno 2025.

Tutto bene madama la marchesa? Le indiscrezioni che hanno parlato di un Antonio Conte ormai prossimo a sedersi sulla panchina bianconera sembrano essersi sciolte come neve al sole dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Exor e del tecnico livornese.

Ma giugno è lontano e può accadere ancora di tutto. Intanto, però, c’è una sfida non facile da affrontare per i bianconeri. Il Monza di Palladino è formazione che può creare problemi a tutti ed è guidata da un tecnico tra i più preparati della Serie A.

Probabili formazioni Monza-Juventus

La Juventus e Allegri puntano a portare a casa i tre punti dalla trasferta di Monza. Domenica sera la capolista Inter sarà impegnata nella difficile trasferta che la vedrà affrontare al Maradona il Napoli di Walter Mazzarri e si potrebbe prospettare un clamoroso scossone in testa alla classifica.

In casa Juventus le buone notizie riguardano il rientro in gruppo di capitan Danilo e di Alex Sandro, entrambi abili ed arruolati per la trasferta brianzola. Sarà invece in dubbio fino all’ultimo minuto la presenza di Manuel Locatelli, evidentemente ancora non al 100%. In avanti spazio alla coppia Chiesa-Vlahovic.

La rete realizzata contro l’Inter ha nuovamente sbloccato Dusan Vlahovic. Allegri spera che il contributo in fase realizzativa del centravanti bianconero riprenda in maniera costante, poiché la Juventus dipende molto dai suoi gol.

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha provato ad anticipare le scelte di Allegri per la gara contro il Monza. Il tecnico toscano schiererà la sua squadra con l’ormai canonico 3-5-2:

JUVENTUS: Szczesny, Danilo, Bremer, Rugani, McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic.