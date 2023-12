Guardiola rovina la festa della Juventus: l’argentino saluta e vola in Premier

Si sta avvicinando il mese di gennaio e dunque tornano prepotenti le voci di calciomercato che coinvolgono la Juventus.

La società bianconera è intenzionata a fare degli investimenti nel corso del prossimo mese di gennaio. Finora la stagione ha regalato molte soddisfazioni ai tifosi juventini, e la squadra è intenzionata a continuare sulla strada finora intrapresa. Anche se non è semplice reggere il ritmo di un Inter che non sembra conoscere ostacoli.

Una delle chiavi della stagione della Juventus potrebbe essere rappresentata dal calciomercato di gennaio. Il direttore sportivo Cristiano giunture già da diverse settimane è all’opera per portare alla corte di Allegri quei giocatori adatti alle sue idee di gioco. La priorità è rappresentata dall’arrivo di almeno un nuovo centrocampista centrale. Ma il club potrebbe cogliere qualche altra occasione che potrebbe presentarsi strada facendo per iniziare anche a programmare la rosa del futuro. Magari senza spendere troppo.

Juventus, il City è pronto a soffiarti Echeverri

Ormai da qualche tempo a questa parte la Juventus ha impostato una strategia diversa. Grandi campioni sì, ma anche giovani talenti in rampa di lancio ai quali concedere spazio. Lo testimonia il fatto che nelle ultime due stagioni mister Allegri ha messo in vetrina i gioielli della Next Gen.

Giuntoli dovrà essere bravo con i suoi collaboratori ad andare a trovare altri talenti sparsi in giro per il mondo. E magari riuscire ad anticipare la concorrenza. Purtroppo rischia di non essere così per Claudio Echeverri, così come ha raccontato il giornalista Gianluigi Longari di SportItalia. Il giovane talento del River Plate, centrocampista, è seguito da tempo dai bianconeri. Ma il Manchester City si sta facendo avanti per lui, tant’è che ha già preso contatti sia con il River che con l’entourage del calciatore. Sorpasso riuscito per Guardiola?