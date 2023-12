Alla Juventus il fedelissimo di Spalletti: De Laurentiis ha detto basta

Calciomercato Juventus, i bianconeri tentano il colpo in Serie A ma De Laurentiis ha alzato il muro. Anche sul mercato è sfida contro il Napoli

Venerdì sera allo Stadium c’è una sfida che si potrebbe rivelare anche decisiva nonostante dicembre sia appena cominciato. A Torino arriva il Napoli di Mazzarri e per la squadra di Massimiliano Allegri potrebbe essere l’occasione quasi per chiudere i conti con il quinto posto: vale a dire allungare sugli azzurri e mettersi a distanza di sicurezza in vista di una qualificazione alla prossima Champions League.

Ma la sfida contro gli azzurri si è accesa già, almeno sul mercato. Sì, perché secondo le informazioni che sono state riportate dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il club bianconero ha approcciato un fedelissimo di Luciano Spalletti, un elemento che ha permesso al Napoli lo scorso anno di vincere in carrozza lo scudetto. Pariamo di Anguissa.

Calciomercato Juventus, muro De Laurentiis

De Laurentiis però ha alzato il muro: non vuole trattare in nessun modo la cessione del proprio centrocampista che, inoltre, ha una clausola rescissoria di 45milioni di euro che però è valida solamente per l’estero e non per l’Italia. Insomma, nulla da fare per Giuntoli, un altro che ha visto da vicino le qualità del centrocampista, che vira verso altre soluzioni.

E le altre soluzioni, sul piatto, ci sono: Samardzic, Koné, Phillips e Sudakov sono nella lista del direttore dell’area sportiva bianconera per il prossimo mese di gennaio.