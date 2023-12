“Non andrà all’Inter”: colpo di scena Juve, cambia tutto

“Non andrà all’Inter”, venerdì sarà uno degli osservati speciali, Ma il calciatore in scadenza di contratto non fa gola solo ai bianconeri.

È la settimana di un altro big match, è la settimana di Juve-Napoli. Una rivalità, avvertita soprattutto dai tifosi partenopei, ma che si è rinverdita nell’ultimo decennio a causa dei numerosi scontri diretti tra bianconeri e azzurri, che più volte si sono contesi il tricolore. Un anno fa il Napoli spallettiano fece due su due contro la Signora, all’andata annichilita 5-1 al “Maradona” e nella gara di ritorno castigata da un gol di Raspadori nel finale (0-1).

Quest’anno le gerarchie sembrano essere invece tornate quelle solite. Con la Juventus che è seconda in classifica in una corsa a due – per il momento – con l’Inter, mentre il Napoli campione d’Italia in carica continua ad affannare. E dà l’impressione di essersi già scucito metà scudetto dal petto. La brutta sconfitta con l’Inter di domenica scorsa – la quarta stagionale – è come se avesse affossato le ambizioni di repeat di una squadra che sembra la lontana parente di quella che 365 giorni fa aveva già ammazzato il campionato e che adesso è finita a -11 dalla vetta. Gli uomini di Massimiliano Allegri, però, non devono fidarsi: il Napoli sarà pure in crisi ma se affrontato con approssimazione può fare malissimo. Ha tutto per creare dei grattacapi ai bianconeri.

“Non andrà all’Inter”, Zielinski verso la permanenza a Napoli

Juventus-Napoli sarà anche la partita di Cristiano Giuntoli, l’attuale direttore sportivo della Signora che in estate è arrivato a Torino proprio dopo l’impresa con gli azzurri.

Tra gli osservati speciali del responsabile dell’area tecnica c’è anche Piotr Zielinski, che non ha ancora rinnovato con il Napoli nonostante il suo contratto scadrà la prossima estate. I bianconeri hanno già chiesto informazioni, così come l’Inter, ma a quanto pare il nazionale polacco dà ancora priorità al suo attuale club. “Zielinski non penso voglia un cambiamento ma restare in Italia dove si trova benissimo con la famiglia – ha detto a TvPlay il giornalista polacco Maciej Siemiatkowski – La sua volontà è restare a Napoli, non credo minimamente in un suo passaggio all’Inter. Girano tante voci su di lui, anche dall’Arabia Saudita ma la sua intenzione è rimanere nel club che l’ha valorizzato nel grande calcio”.