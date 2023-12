Calciomercato Juventus, Szczesny al Psg: scelta fatta, hanno svelato tutto

Ormai si viaggia spediti verso il prossimo turno di campionato, con la Juventus che è attesa dal Napoli nell’anticipo del venerdì.

Una partita di quelle da appuntare sul calendario, uno scontro diretto che mette in palio tre punti di platino per la zona Champions League. Per il Napoli è una sfida ancor più importante in considerazione del fatto che è reduce dal ko contro l’Inter che dovrà riscattare. Non può rimanere a bocca asciutta.

La Juventus dal canto suo vuole continuare a coltivare sogni di gloria. Ha tutte le carte in regola per riuscire a lottare anche per lo scudetto. Specie se dal calciomercato invernale arriverà qualche giocatore gradito all’allenatore. Elementi in grado di offrire più alternative dal punto di vista tecnico e tattico. Poi ci sono le sicurezze, i perni della squadra. E uno di questi è senz’altro il portiere Szczesny, sicuro titolare anche contro i partenopei.

Juventus, la rivelazione sulla scelta di Szczesny

Una rivelazione riguardo al portiere polacco è arrivata da parte del giornalista, connazionale, Maciej Siemiatkowski, che ha parlato ai microfoni di TvPlay. Szczesny andrà via dalla Juventus? Il suo attaccamento alla squadra e ai colori sociali è noto e in tal senso arrivano delle conferme.

“Durante la scorsa estate c’è stato l’interesse del Psg e di alcuni club americani per Szczesny, ma lui è in sintonia con la Juventus e con quelle che saranno le scelte della società in futuro. Per cui se il club gli continuerà a dare fiducia lui non ha dubbi sul rimanere in bianconero” sono le sue parole. Certo non è più giovanissimo e la Juve prima o poi dovrà pensare al suo erede, ma di sicuro il polacco continua ad essere uno dei portieri al mondo più affidabili. Per cui è difficile pensare che il club si privi di un calciatore come lui.