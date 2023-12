Rottura del legamento crociato: che beffa per la Juventus

La tegola che cambia le carte in tavola e rimescola le strategie della Juventus. Ecco cosa è successo.

Spesso gli infortuni incidono sulle mosse di mercato e possono cambiare radicalmente i piani delle società.

In questo caso il club sotto la lente d’ingrandimento è il Liverpool che ha perso uno dei suoi punti di riferimento della difesa. Jurgen Klopp, infatti, ha confermato il brutto infortunio per Joel Matip che ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore. Stagione finita per il centrale tedesco naturalizzato camerunese. Un duro colpo per il Liverpool che perde uno dei suoi giocatori più esperti fino al termine della stagione e che costringe la società a intervenire sul mercato, sfruttando al massimo la finestra di gennaio.

🚨🔴 Liverpool centre back Joel Matip has ruptured his ACL, Jurgen Klopp has confirmed. Huge blow for #LFC as Matip will be out until the end of the season — current deal expires in June 2024. pic.twitter.com/04mYWdtSS7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2023

La Juventus saluta Djalò: primo nome del Liverpool per sostituire Matip

Alla luce del grave infortunio di Matip, il sostituto scelto da Liverpool potrebbe essere il portoghese Tiago Djalò.

Il difensore classe 2000 del Lille da un pò di tempo è nel radar di Juventus e Inter che lo stanno monitorando con attenzione, vista la possibilità di prelevarlo a parametro zero. Infatti il suo contratto col club francese terminerà a giugno 2024 e non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo. L’inserimento dei Reds complica i piani dei bianconeri che già fiutavano l’affare a zero.