Rabiot ha accettato l’offerta della Juventus: durata e cifra del nuovo contratto

Rabiot ha deciso: il centrocampista francese ha accettato l’offerta dei bianconeri. Ecco la durata e le cifre del nuovo contratto

Adrien Rabiot ha deciso. Un altro anno con la Juventus. Una notizia data in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Una notizia che tutti i tifosi del club bianconeri aspettavano da tempo. Rabiot, che la scorsa estate ha firmato per un solo anno, dovrebbe rimanere anche la prossima stagione.

Utilizziamo il condizionale perché, fin quando non c’è la firma sul contratto, non possiamo davvero dire nulla. Ma ormai ci siamo, anche perché il francese ha capito – non gli serviva – che Allegri punta decisamente su di lui. Adrien, per il livornese, è l’uomo scudetto: quello che non può mai lasciare il campo, quello che senza dubbio deve rimanere sempre dentro al match per tutti i novanta minuti. Anche perché, così come abbiamo visto nella notte di Monza della scorsa settimana, è uno che con un solo strappo, piazzato anche oltre il tempo limite di una partita, riesce a spostare gli equilibri.

Rabiot ha detto di sì alla Juventus

Un altro anno di contratto alle stesse condizioni attuali. Niente aumento, ma solamente la voglia di rimanere dentro un club che lo fa sentire importante e che gli ha messo al braccio anche la fascia da capitano nel momento in cui manca Danilo. Un giocatore enorme, Rabiot, uno di quelli che fanno gola a molti.

E pensare che nell’estate del 2022 sembrava ad un passo dall’addio, con il Manchester United che aveva programmato tutto. Ma poi l’affare saltò per quelle che erano state le richieste economiche della madre del giocatore che ne gestisce il futuro. Con la Juve è tutto diverso. E ci siamo, adesso, manca solo la firma.