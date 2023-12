“Offerta da 40 milioni”: la Juventus incassa e ringrazia

Calciomercato Juventus, i bianconeri davanti ad un’offerta di 40milioni di euro potrebbero decidere di cedere il giocatore. Addio Allegri

Una volta in ogni squadra c’erano quei calciatori ritenuti incedibili che nemmeno davanti a offerta importanti avrebbero lasciato il club. Adesso i conti sono molto più importanti, in alcuni casi, anche dei risultati sportivi. Quindi nel mondo non esiste davvero un giocatore possa essere ritenuto come uno di quelli che non potrebbe partire.

E questo riguarda anche la Juventus, ovviamente. E secondo quanto detto dal giornalista Bargiggia che è intervenuto a TvPlay, anche Yildiz, il gioiellino lanciato da Massimiliano Allegri che Montella, commissario tecnico della Turchia ha fatto debuttare in nazionale maggiore, davanti ad un’offerta ritenuta congrua potrebbe salutare. Il prezzo del cartellino sarebbe già stato fissato.

Calciomercato Juventus, servono 40milioni per Yildiz

“La Juventus venderebbe Yildiz in caso di offerta giusta – ha spiegato il giornalista – e la valutazione è di 40milioni di euro”. Beh, davanti a tutti questi soldi, soprattutto per un giocatore giovane che sì ha margini di miglioramento tutti ci penserebbero. E Yildiz, comunque, è uno di quelli che nel mirino dei grandi club europei ci potrebbe entrare molto presto.

Per il momento sembrerebbe ci stia pensando il Liverpool, ma è difficile pensare che la società inglese si possa spingere fino a tanto. Vedremo, comunque: intanto il prezzo è fissato.