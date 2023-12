Calciomercato Juventus, magia Kroos: Giuntoli lo ha fatto sul serio

By

Giuntoli sogna una Juve…Real. La Juventus si prepara ad affrontare una nuova sessione di mercato che però potrà incidere più della prima.

Il cortomusismo allegriano sta diventando ormai una consuetudine, il marchio di fabbrica della sua Juve, quest’anno più che mai. E non finisce di sorprendere. Almeno finora.

Massimiliano Allegri si sta togliendo un bel po’ di sassolini dalla scarpa e ora aspetta qualche regalo da Cristiano Giuntoli. Ne può bastare anche uno, purché di qualità. La zona del campo interessata sarà il centrocampo, lì dove la quantità è al limite.

Il tecnico toscano avrà fatto sicuramente qualche nome, ma sottovoce, perché da buon aziendalista non vuole imporre niente a nessuno. Ma chissà se dopo un’altra vittoria, in un momento di euforia, non abbia fatto “il nome” di un suo storico pallino.

E chissà quale sarà stata la reazione del direttore tecnico della Juventus. Probabilmente avrà messo a mente la richiesta e dopo averla elaborata per qualche istante ha iniziato a prendere contatti. Contatti che, evidentemente, hanno raggiunto l’obiettivo prefissato.

Si perché da qualche giorno è iniziata a circolare con insistenza una voce di mercato che riguarda la Juventus ed un top player del Real Madrid. Chi?

Il pallino di Massimiliano Allegri e il sogno Real di Cristiano Giuntoli si chiama Toni Kroos. Il centrocampista tedesco dei Bianchi di Spagna, classe 1990, è entrato nel mirino della Juve dal momento che il prossimo 30 giugno il suo contratto con il Real Madrid andrà in scadenza.

E’ stato un post del giornalista Rai, esperto di calciomercato, Paolo Paganini, a rilanciare l’indiscrezione, come ci ricorda calciomercato.it. Secondo il noto giornalista vi sarebbero già stati contatti tra Giuntoli e l’agente del campione tedesco, Volker Struth. Operazione, per diversi motivi, da ritenere difficile ma la Juventus proverà a giocarsi le sue carte.

Sul fenomeno tedesco però, non vi sarebbe soltanto la Juventus ma anche altri top club della Premier League quali Chelsea e i due club di Manchester, United e City. Concorrenza che, qualora venisse confermata, renderebbe quasi vana la speranza della Juventus di spuntarla.

Il discorso legato all’ingaggio del centrocampista potrebbe far crollare l’illusione bianconera. In questa stagione il centrocampista tedesco ha visto il suo utilizzo ridursi sensibilmente ma nonostante ciò il rinnovo con il Real non è da escludere, ma al momento è forse l’esito meno scontato.