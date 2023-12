Juventus, Chiellini subito a Torino: ecco cosa sta succedendo

Juventus, l’ex capitano bianconero oggi ha annunciato l’addio al calcio giocato: immediato il ritorno in Italia.

Oggi non è un giorno come tutti gli altri per i tifosi bianconeri. Oggi ha detto addio al calcio (giocato) Giorgio Chiellini, uno dei giocatori più rappresentativi tra quelli che hanno indossato la maglia bianconera. “Chiello” aveva già annunciato la decisione di appendere le scarpette al chiodo sabato scorso, al termine della finalissima tra i suoi Los Angeles FC e i Columbus Crew, che assegnava il titolo dell’MLS.

Purtroppo i losangelini si sono dovuti arrendere 2-1, impedendo all’ex centrale bianconero di chiudere la carriera in bellezza, aggiungendo l’ennesimo trofeo alla sua bacheca. “È stato un bellissimo viaggio qui negli Stati Uniti – aveva detto Chiellini ai microfoni dei giornalisti a fine gara – Questa potrebbe essere stata la mia ultima partita. Mi prenderò ancora qualche giorno per riflettere e decidere”. E la decisione non ha tardato ad arrivare: nel primo pomeriggio, infatti, Chiellini ha pubblicato la lettera d’addio al calcio sui suoi profili social. “Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un cammino unico e indimenticabile. Ma ora è il momento di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti”.

Juventus, Momblano: “Chiellini torna già oggi in Italia”

Il tempo di asciugare le lacrime, insomma, e si riparte. Chiellini ha voglia di rituffarsi in una nuova avventura professionale, magari dietro a quella scrivania che ha sempre sognato.

Nei giorni scorsi in un’intervista ha dimostrato di avere – ancora una volta – le idee chiare sul suo futuro. Non diventerà un allenatore, ma farà il dirigente. Il suo sogno sarebbe ovviamente quello di tornare alla Juventus, che già due anni fa, quando decise di volare in America, gli aveva dato un… arrivederci. Chiellini, in ogni caso, già oggi arriverà a Torino, come ha spiegato il giornalista Luca Momblano durante la trasmissione Twitch di Juventibus: “Nei prossimi giorni parteciperà a diversi eventi – ha detto – ma domani e domenica sarà presente negli studi di Sky Sport, rispettivamente per la Champions League e per Sky Calcio Club”.