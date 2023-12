Thiago Motta allenatore, la Juventus gli fa il primo regalo: mediana da urlo

Thiago Motta allenatore, arrivano conferme sull’interesse di Giuntoli e Manna per l’attuale tecnico del Bologna.

Antonio Conte chi? Gli ultimi rumors allontanano il tecnico salentino – fino a qualche mese fa la principale “minaccia” per Massimiliano Allegri – dalla Juventus. Sì, perché il club bianconero, a quanto pare, avrebbe in mente altri profili se a fine stagione, com’è probabile, le strade dell’allenatore di Livorno e quelle della Signora si divideranno. Ma come vi abbiamo raccontato più volte l’addio di Allegri alla Juve non è così scontato.

Molto dipenderà dai risultati che riuscirà a portare casa. In caso di vittoria dello scudetto, ad esempio – tutti i tipi di scongiuri sono ammessi, anche quelli più folkloristici – non è detto che la società non decida di proseguire con lui, almeno fino alla fine del contratto, a giugno 2025. Se le cose invece non dovessero andare per il verso giusto, la Juventus potrebbe fiondarsi su Thiago Motta, l’allenatore-rivelazione della Serie A. L’italo-brasiliano sta facendo faville con il suo Bologna, che al momento è quinto in classifica con gli stessi punti della Roma e sogna un posto in Europa.

Thiago Motta allenatore, il primo regalo è Koopmeiners

Motta è seguito anche dal Milan ma il pressing della Vecchia Signora si è fatto asfissiante. A confermarlo è anche il giornalista di Telenova, Fabio Santini, intervenuto a TvPlay.

“Le possibilità di vedere Thiago Motta al Milan fino a qualche tempo fa erano alte – queste le sue parole – il problema è che Giuntoli e Manna si sono fatti vivi con il tecnico del Bologna. In Italia c’è dunque la Juventus, in caso di addio ad Allegri che avrebbe confidato di voler lasciare anche con la vittoria dello scudetto, mentre all’estero ci sono il Paris Saint-Germain e Manchester United”. Giuntoli avrebbe già in mente un “regalo” per l’attuale tecnico dei felsinei se il matrimonio si dovesse celebrare: “La Juventus sta lavorando tantissimo su due profili importanti a centrocampo – ha detto Santini – Era andata già molto vicino a Koopmeiners a giugno con un’offerta da 40 milioni e a gennaio potrebbe arrivare fino a 45 milioni con le vendite di Iling Jr e Yildiz”.