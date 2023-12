Incidente hot per Antonella Fiordelisi: il lato A se ne va per i fatti suoi

Antonella Fiordelisi, non sappiamo se fosse voluto o meno, ma l’incidente hot ha causato un vero e proprio tsunami di like.

Gli amanti del calcio si ricorderanno senz’altro di lei. La Domenica Sportiva l’aveva assoldata per risollevare gli ascolti, puntando su un irresistibile mix di curve e di competenza in materia sportiva. E anche Tiki Taka, per la verità, la invitava spesso e volentieri nel suo studio.

Se parliamo di pallone, insomma, Antonella Fiordelisi è tutto fuorché una novellina. Una volta disse di tifare sia per la Salernitana che per il Napoli, ma ad un tipetto tutto pepe come lei possiamo perdonare di tutto: anche il fatto che, purtroppo, il suo cuore non sia bianconero. Nel caso in cui, però, qualcuno non si fosse mai imbattuto in questa splendida donna mediterranea col pallino del calcio, è giusto fare un piccolo recap.

Antonella è un’influencer molto apprezzata sui social media – su Instagram, pensate un po’, vanta la bellezza di 1 milione e mezzo di follower – ma è anche comparsa in diverse trasmissioni televisive extrasportive. Ha partecipato a Uomini e donne e Temptation Island ed è infine approdata nella casa del Grande Fratello Vip. Lì aveva trovato, o almeno così pensava, l’amore, dopo la burrascosa rottura con il suo ex storico, Francesco Chiofalo.

Antonella Fiordelisi, il top è troppo striminzito: si vede tutto

Neanche Edoardo Donnamaria, con il quale ha fatto coppia fissa per tutta la durata del reality show, era evidentemente la sua anima gemella. Ora la Fiordelisi sarebbe single, o almeno così pare.

Indipendentemente dal suo status sentimentale, vi farà piacere sapere che la bella Antonella, nei giorni scorsi, è stata protagonista, per così dire, di un piccolo ma graditissimo incidente hot. Forse voluto, forse no, chi lo sa.

La showgirl ed influencer indossava un sensualissimo completo di colore rosso, di velluto e dunque deliziosamente natalizio, composto da top cortissimo e pantalone coordinato. Il problema ha riguardato proprio la parte superiore: il capo era troppo piccolo per contenere il suo generosissimo lato A, motivo per il quale, ad un certo punto, parte del suo meraviglioso décolleté se n’è andata, in un certo senso, per i fatti suoi. Un incidente che ha poi scatenato, come facilmente intuibile, un vero e proprio tsunami di like.