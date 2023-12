Genoa-Juventus, Allegri l’ha fatto ancora: le ultime di formazione

Ecco, di seguito, la formazione che potrebbe scendere in campo contro il Genoa. Allegri ha scelto così: i dettagli.

La Juventus si prepara per un importante scontro contro il Genoa e, secondo le ultime indicazioni, ecco la probabile formazione che scenderà in campo per la partita odierna. Il tecnico avrà a disposizione un’interessante combinazione di talenti e esperienza per affrontare la sfida e cercare i tre punti.

Come confermato in un tweet di ‘Romeo Agresti’, questa di seguito, la formazione che potrebbe scendere in campo nella trasferta di Genoa:

JUVENTUS (3-5-2) Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa

Allegri si affida alla coppia Vlahovic-Chiesa contro il Genoa

Con una formazione a tre in difesa, la Juventus cerca di garantire solidità dietro. Gatti, Bremer e Danilo formeranno il nucleo difensivo, con l’obiettivo di limitare le opportunità del Genoa in fase offensiva. Il centrocampo vede la presenza di giovani talenti e giocatori esperti. Cambiaso, McKennie, Locatelli e Rabiot e Kostic saranno incaricati di controllare il centro del campo, contribuendo sia in fase difensiva che nell’organizzazione del gioco. I due esterni offriranno una minaccia costante lungo le fasce. La loro rapidità e capacità di creare occasioni saranno fondamentali per mettere sotto pressione la difesa avversaria.

Vlahovic insieme a Chiesa, rappresentano il binomio offensivo ideale. Con la sua presenza fisica e il fiuto del gol del serbo, abbinato alla dinamicità e agli assist dell’italiano, potrebbero essere davvero una coppia giusta in una partita così importante per la classifica. la probabile formazione della Juventus per affrontare il Genoa riflette una combinazione di giovani talenti e giocatori esperti, tutti pronti a dare il massimo per ottenere i tre punti. L’attenzione sarà concentrata sull’equilibrio tra difesa e attacco, con l’obiettivo di mantenere la solidità dietro e creare opportunità in avanti. Resta da vedere come questa formazione si tradurrà sul campo e se porterà alla vittoria tanto sperata dai tifosi bianconeri.