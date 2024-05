Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni del 23 maggio 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 23 maggio 2024, scopri subito se hai vinto: ecco i numeri estratti.

Chi più, chi meno, quasi 350mila persone sono state baciate dalla dea bendata in occasione dell’estrazione dello scorso 21 maggio. Qualcuna ha ricevuto un bacio appassionato, qualcun’altra è stata appena sfiorata, ma anche stavolta il Superenalotto ha fatto il suo dovere e dispensato un po’ di denaro in giro per il Bel Paese.

In 5 hanno dovuto spartirsi, tuttavia, quella che sarebbe potuta essere la vincita più consistente. Nessuno ha fatto né 6 e né 5+1, per cui la vincita più alta è stata quella legata al punto 5. E 5 sono anche le persone che hanno centrato la combinazione necessaria per assicurarsela e che ha fruttato loro, come si evince dal report delle quote, 35,5mila euro. Non male, certo, ma se c’è una cosa che la fortuna ci ha insegnato è che sa fare infinitamente di meglio. Aspetteremo pazientemente, quindi, che scocchi l’ora di un premio più grosso.

Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto del 23 maggio 2024

Qui sotto, a partire dalle ore 20 e non appena saranno disponibili, troverai i numeri del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.