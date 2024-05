Estrazione Superenalotto 23 maggio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 23 maggio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 81.

80 estrazioni e un solo 6. Grandioso, sì, ma uno solo resta sempre e comunque. Un po’ poco, in oltre 4 mesi di gioco, ma tant’è: il Superenalotto non sarebbe così entusiasmante e accattivante, forse, se si vincesse in continuazione. O almeno questo è quello che piace credere a chi non ha mai avuto il piacere di un incontro faccia a faccia con la dea bendata.

In attesa di scucirle un appuntamento, tanto vale sognare, quindi, che un giorno possa accadere anche a noi di assaporare il brivido che avrà attraversato il giocatore che, due settimane fa, ha vinto la bellezza di 101 milioni di euro con un 6 micidiale. Adesso sul piatto c’è un quarto del denaro che c’era in palio allora, ma chi si sognerebbe di disdegnare 24,9 milioni di euro? Nessuno, appunto.

Estrazione Superenalotto 23 maggio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 81

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.