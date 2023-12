Frosinone-Juventus, riunione in prefettura: ecco cosa sta succedendo

Frosinone-Juventus, i bianconeri di Allegri scenderanno in campo sabato prossimo nell’anticipo dell’ora di pranzo.

Quest’anno niente vacanze. Quest’anno non ci si ferma neppure a Natale, con la Serie A che si lascia ispirare dalla “sorella maggiore”, la Premier League. In Inghilterra, come da tradizione, si gioca sia nel giorno di Santo Stefano – l’ormai noto Boxing Day – che a Capodanno. Il massimo campionato italiano ha scelto di seguire le sue orme: si scenderà in campo sia il 23 dicembre che il 30 dicembre, per poi ricominciare a gennaio.

La Juventus sarà impegnata sabato prossimo a Frosinone. Una settimana dopo c’è invece il big match con la Roma di José Mourinho, prima di iniziare il 2024 con una doppia sfida con la Salernitana, tra campionato e Coppa Italia. Calendario dunque benevolo per la Signora, anche se i bianconeri non possono permettersi di prendere sottogamba l’impegno coi giallazzurri, una delle rivelazioni di questo girone d’andata. La squadra di Eusebio Di Francesco tra le piccole è quella che probabilmente esprime il miglior calcio e, soprattutto tra le mura amiche, ha messo in difficoltà quasi tutti. Compreso il Napoli campione d’Italia che all’esordio, lo scorso agosto, non ebbe vita facile in Ciociaria.

Frosinone-Juventus, misure di sicurezza rafforzate per la partita

I giallazzurri affronteranno nuovamente i partenopei proprio stasera negli ottavi di finale di Coppa Italia, allo stadio “Maradona”. Il miglior modo per prepararsi a sabato.

Nel frattempo il capoluogo ciociaro è già in fibrillazione per l’arrivo dei bianconeri. Ciociaria Oggi, network locale, parla infatti di misure di sicurezza rafforzate in vista della partita tra gli uomini di Di Francesco e quelli di Allegri. Lo si è deciso ieri durante una riunione in Prefettura. L’evento calcistico richiamerà in città moltissima gente, anche da fuori regione. I biglietti sono andati a ruba: ieri, come riportato da Ciociaria Oggi, gli ultimi ancora disponibili sono stati venduti in pochi minuti. Sold out, ovviamente, anche il settore ospiti.