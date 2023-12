Beffa atroce per la Juventus: il Chelsea si appresta a chiudere l’affare

Beffa atroce per la Juventus, i Blues vogliono anticipare la concorrenza: bruciati anche Tottenham e Manchester United.

La Juventus tornerà in campo nel giorno della cosiddetta “antivigilia” di Natale, vale a dire sabato 23 dicembre contro il Frosinone. Massimiliano Allegri, a differenza del collega Eusebio Di Francesco, avrà tutta la settimana per preparare la sfida. I giallazzurri invece questa sera si cimenteranno con gli ottavi di finale di Coppa Italia, affrontando i campioni d’Italia del Napoli allo stadio “Maradona”.

Due gare impegnative per la formazione ciociara, che in questa prima parte della stagione è andata ben oltre quelle che erano le aspettative. Il Frosinone, che nelle precedenti apparizioni in massima serie non è mai riuscito a salvarsi, stavolta sembra in grado di interrompere questo trend, avendo già collezionato ben 19 punti in 16 partite. Le operazioni in entrata dell’ultimo mercato, tra cui i prestiti dei bianconeri Kaio Jorge, Soulé e Barrenechea, hanno dato i frutti sperati. La squadra di Di Francesco ad oggi è una bellissima realtà, che pratica un calcio moderno e coraggioso e che non si snatura neppure contro le big del campionato. Un avversario, insomma, che merita il massimo rispetto.

Beffa atroce per la Juventus, Copenaghe pronto a cedere Bardghji ai londinesi

L’auspicio di Allegri è che a Frosinone la sua Juve possa inaugurare un filotto di vittorie. Il calendario difatti viene incontro ai bianconeri, che fino alla gara di ritorno con l’Inter del prossimo 3 febbraio, non avrà di fronte ostacoli insormontabili, ad eccezione della Roma.

FC Copenhagen are ready to sell Chelsea target Roony Bardghji, who has also been watched by Manchester United and Tottenham among others, during the January transfer window.@90min_Football with @SeanDZWalsh https://t.co/CJwqSsufGg — Graeme Bailey (@GraemeBailey) December 19, 2023

Il tecnico originario di Livorno allo stesso tempo si augura di ricevere buone notizie dal mercato che sta per aprire i battenti. Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area tecnica, in questi giorni sta lavorando alacremente, sondando diversi profili. Nella sua lista ci sono dei calciatori sui quali la Juventus potrebbe irrompere anche l’estate prossima. Piace molto il talentino svedese Roony Bardghji: il classe 2005 si è messo in mostra in quest’edizione della Champions League, segnando uno dei gol “simbolo” della qualificazione storica del suo Copenaghen alla fase ad eliminazione diretta, castigando il Manchester United. Secondo il giornalista inglese Graeme Bailey, i danesi sarebbero pronti a dire di sì al Chelsea, club che secondo i rumors è a un passo dal gioiellino scandinavo.