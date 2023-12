Il mondo ai piedi di El Diablito: Juve ribaltata, 30 milioni di euro

Il mondo ai piedi di El Diablito. I più grandi club del mondo pronti a contendersi il più grande giovane talento del momento.

Il mondo del calcio è in subbuglio, in preda ad una passione irrefrenabile per un talento argentino, non ancora maggiorenne, che sta facendo impazzire tutti.

Ha incantato gli osservatori nel recente Mondiale Under 17 disputatosi in Indonesia e vinto dalla Germania. Ma della vittoria dei tedeschi, non si offenda nessuno, nessuno ricorda niente. L’immagine del Mondiale indonesiano è quella di un diciassettenne argentino che indossa una maglia con un numero che mette i brividi al primo sguardo.

La maglietta albiceleste, il numero 10 sull’ancora giovanissima schiena e persino la fascia di capitano. Come lui. Come loro. Come Diego Armando Maradona e Lionel Messi. Paragoni enormi, troppo grandi per un fisico che ancora deve formarsi e diventare tanto più forte per reggere simili confronti.

Ma il talento non manca e nemmeno quella faccia un po’ sporca come quelle del celebre trio Angelillo, Sivori, Maschio, i tre “Angeli alla faccia sporca”, che da sempre caratterizza gli argentini, unici nell’unire un infinito talento ad un carattere forte e determinato che non gli fa temere di sporcarsi il volto con il fango del terreno di gioco.

Claudio Echeverri, classe 2006, è uno di loro. Sicuro.

Tutto il mondo ai piedi di El Diablito

Claudio Echeverri, detto El Diablito, che qualcosa vorrà pur dire, ha tutte le più grandi società europee alle sue calcagna. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, in un post su sul profilo X, ha fatto il punto sulla intricatissima vicenda-Echeverri.

“Si apprende che sia il Chelsea che il Manchester City hanno preso contatti per informarsi sulla situazione di Claudio Echeverri. Il Barcellona resta interessato, ma la struttura dell’affare è complicata dal Fair Play Finanziario. Clausola di uscita: 25 milioni di euro, fino a 30 negli ultimi giorni di mercato“.

Scendono pertanto in campo i club più ricchi d’Europa, dopo che anche il Real Madrid e il PSG avevano chiesto le loro informazioni riguardo il giovanissimo talento di Resistencia. Le italiane, Juventus compresa, rimangono, al momento, in una posizione defilata, l’unica possibile con tale concorrenza. Al momento.